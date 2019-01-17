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''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

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Боец ВСУ, вернувшийся с войны на Донбассе, не должен считать, что исполнил долг перед Украиной, пока его земля остается под контролем оккупантов.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил ветеран АТО Виталий Аверин, вернувшийся с востока Украины после окончания контракта.

Аверин отметил, что не любит слово "дембель" применительно к бойцам АТО.

"У нас в стране еще война идет, а люди отслужили свой контракт или мобилизацию, приходят и кричат – "я дембель, я выполнил свой долг". На самом деле, даже я провоевал почти что пять лет, но не выполнил свой долг – Украина еще не победила в этой войне", – подчеркнул он.

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Ветеран отметил, что уйти воевать на Донбасс его заставили события Революции Достоинства.

"Я видел, что происходило на Майдане. Я думал туда поехать, но не знал, чем там пользу принести. И когда я видел, что там красивые люди в красивой одежде брусчатку подают, носят на Майдан продукты... Когда в последний день это закончилось Институтской, я подумал – я ничего не сделал, хотя страна объединилась", – рассказал Аверин.

"Я где-то вычитал объявление, что Нацгвардия набирает в добровольческий батальон "Донбасс" для войны с агрессором на востоке, я пошел… 4 года в штурмовой роте был, штурмовал в 2014 году города Артемовск, Лисичанск, Попасная", – сообщил он.

Виталий Аверин

Виталий Аверин

battalion-donbass.info

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Как сообщал ObozTV, ветеран АТО Виталий Аверин также выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Виталий Аверин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не сдох на Донбассе, так повесят вдоль трассы от бывшего города героя Киева до польского Львова. Свiдоме бидло выполнившее свой долг...это свiдомий ахтивист висящий на столбе!
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
хорошо что у нас в Украине есть миллионов несколько людей які готови воювать...да парашники в курсе....)))
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
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