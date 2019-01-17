''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

Боец ВСУ, вернувшийся с войны на Донбассе, не должен считать, что исполнил долг перед Украиной, пока его земля остается под контролем оккупантов.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил ветеран АТО Виталий Аверин, вернувшийся с востока Украины после окончания контракта.

Аверин отметил, что не любит слово "дембель" применительно к бойцам АТО.

"У нас в стране еще война идет, а люди отслужили свой контракт или мобилизацию, приходят и кричат – "я дембель, я выполнил свой долг". На самом деле, даже я провоевал почти что пять лет, но не выполнил свой долг – Украина еще не победила в этой войне", – подчеркнул он.

Ветеран отметил, что уйти воевать на Донбасс его заставили события Революции Достоинства.

"Я видел, что происходило на Майдане. Я думал туда поехать, но не знал, чем там пользу принести. И когда я видел, что там красивые люди в красивой одежде брусчатку подают, носят на Майдан продукты... Когда в последний день это закончилось Институтской, я подумал – я ничего не сделал, хотя страна объединилась", – рассказал Аверин.

"Я где-то вычитал объявление, что Нацгвардия набирает в добровольческий батальон "Донбасс" для войны с агрессором на востоке, я пошел… 4 года в штурмовой роте был, штурмовал в 2014 году города Артемовск, Лисичанск, Попасная", – сообщил он.

Виталий Аверин battalion-donbass.info

Как сообщал ObozTV, ветеран АТО Виталий Аверин также выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

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