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18 февраля • обновлено в 16:40
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"Я не вирус! Я человек!" Тайная операция по эвакуации из Уханя начнется в ночь на среду

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Сегодня ночью в Китай вылетит самолет, который эвакуирует наших граждан из зоны эпидемии, вызванного коронавирусом. Всего на борт должны взять 50 украинцев, 25 иностранцев. Об этом нам сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Когда именно вылетит борт, точно сказать не можем, все будет зависеть от того, когда дадут коридор. В четверг он вернется", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе министерства.

Всего же на борту будет около 100 человек, включая медиков и экипаж. По словам главы МВД Арсена Авакова, в самолете будут шесть пилотов, девять бортпроводников, один техник, два врача и одна медсестра. Все они будут в костюмах биозащиты. И после приземления вместе с пассажирами отправятся на карантин в один из санаториев Украины.

Обычный таксист в Китае

Обычный таксист в Китае

Facebook Дарины Устенко

А вот место дислокации эвакуированных пока держат в секрете, поскольку в Украине уже поднялась волна паники. В разных районах доходит чуть ли не до бунтов. Люди опасаются, что эвакуированные принесут им коронавирус. Из-за этого даже не говорят, в какой именно аэропорт вернется самолет.

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"На самом деле на борт пустят только здоровых пассажиров. Китайские медики их проверят перед вылетом. Также их будут проверять уже и внутри самолета. Сюда привезут здоровых людей. Но по правилам мы обязаны их всех отправить на карантин на 14 дней", – поясняют в Минздраве.

К сожалению, люди настолько паникуют из-за смертельного вируса, что одна из жительниц Тернопольской области, где возможно могут поселить украинцев из Китая, потребовала, чтобы их отправили в Чернобыль.

В Китае медсестер и врачей попросили отрезать волосы, чтобы медицинская шапочка плотнее прилегала к голове и не пропускала вирус

В Китае медсестер и врачей попросили отрезать волосы, чтобы медицинская шапочка плотнее прилегала к голове и не пропускала вирус

Facebook Дарины Устенко

На самом деле самолет приземлится на санитарную стоянку, там его встретят сотрудники ГСЧС. И автобусы с водителями в защитных костюмах. Сам самолет будет продезинфицирован.

Людей поселят в приспособленный корпус санатория. Они не будут иметь возможности общаться между собой, так же они не смогут встретиться с родными во время карантина и не смогут выходить на улицу.

Сами украинцы, которые уже несколько недель ждут самолет, очень обижаются на такое отношение земляков к ним.

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"Хорошая новость: никто из украинцев, которые собираются эвакуироваться, еще не заболел. Еще на прошлой неделе после войны азаиатофобных настроений в мире активисты запустили флешмоб: "Я не вирус! Я человек!" Он касался поддержки китайцев. Как показала общественная реакция, для нас, украинцев, которые находятся в Ухане – это тоже актуально. Пусть страх перед неизвестным вирусом не сжирает самое дорогое в нас – человечность", – написала на своей странице украинка Ирина Чуйко, которая живет в Ухане и тоже готовится к эвакуации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Не смотря на большое количество жертв коронавируса, в Китае и других странах все больше и больше людей выздоравливают.

  • В Украине не дезинфицируют товары, которые поступают на почту из Китая, охваченного коронавирусом. При этом спрос на посылки из Китая среди украинцев не упал, несмотря на слова ученых о том, что вирус может передаваться не только живыми организмами, но и через предметы.

  • Украинка Юлия Азарова, проживающая в городе Ухань (Китай), где вспыхнул смертельный коронавирус, сообщила, что в городе усилили меры безопасности. Также она рассказала, что украинцы в Ухане уже давно ждут самолет, а он все не летит за ними.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
самолет эвакуация вирус
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