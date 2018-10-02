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Елена Добровольская
Елена Добровольская
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Я не ''скорблю'': не вважаю людьми тих, хто не вважає людиною мене

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Заколібало бачити у стрічці цей траурний мітінг по Карцеву.

Ніт, я не скорблю. Просто я не розумію навіщо, адже моя країна, що стікає кровєю і вмирає вже пєятий рік задля того, щоб вижити - це для нього "нєлюді, которим всьо равно каво убівать".

Ніт, для мене не має значення, що колись маленькою я дивилась його виступи про раки "вчєра по пять, а сєводня по трі". Немає а ні дитинства, а ні тієї країни, а ні того життя, яке назавжди відрізане лезом, червоною лінією і це не фарба, а справжня кров.

Так, мені начхати на всіх цих старих номенклатурних му*аків. Я не вважаю людьми тих, хто не вважає людиною мене.

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Автор
Елена ДобровольскаяЕлена Добровольская
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Олени Добровольської
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