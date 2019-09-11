"Я не Сенцов, в чем проблема?" Собравшийся в Луганск переселенец обратился к власти

Переселенец с Донбасса Андрей Шаповалов, который собрался посетить оккупированный Луганск, призвал власти не менять его в случае попадания в плен к террористам "ЛНР".

В эфире ObozTV Шаповалов попросил не сравнивать его с Олегом Сенцовым и другими украинцами, попадавшими в плен.

"Зачем меня на кого-то менять? Я не Сенцов, в чем проблема? Написать расписку, что меня не менять? Я прошу меня не менять!" – подчеркнул он.

Переселенец сообщил, что с двумя своими соратниками "по многочисленным рекомендациям" обратился в мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе с просьбой поспособствовать их безопасности во время поездки.

На вопрос, ожидает ли Шаповалов, что их встретят в "ЛНР" как обычных украинцев, он ответил: "Думаю, сейчас уже нет".

"Мы не так ценны для страны, не переоценивайте нас. Мы обычные ребята", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, переселенцы с Донбасса Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов записали видеообращение, в котором заявили, что отправятся в Луганск на День города 14 сентября.

Центр "Миротворец" внес троих переселенцев в свой черный список за "участие в информационно-пропагандистской акции в интересах врага".

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