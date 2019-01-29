В Винницком городском суде 30 января пройдет заседание по делу митрополита Симеона, который первым перешел в ПЦУ.

РПЦ в Украине в знак протеста планируют провести молитвенное стояние у здания суда, говорится на сайте пророссийской церкви Винницкой епархии.

"Митрополит Симеон нарушил сразу несколько канонических правил, которыми священнослужителям запрещается обращаться к суду для решения церковных вопросов, в том числе 6 правило II Вселенского собора и 15 правило Карфагенского собора. Кроме этого, действия митрополита Симеона нанесли существенный вред церкви и вызвали смущение среди духовенства и верующих Винницкой области", - отметили в РПЦ.

Также там добавили, что архиерей знал, что нарушает каноны, однако обратился не к митрополиту Киевскому и всея Украины, или даже не к Константинопольскому патриарху, юрисдикцию которого признает над собой.

Симеон "Православие"

33kanal.com

33kanal.com

В свою очередь Симеон заявлял, что после решения Синода Вселенского Пaтриaрхaта Синод УПЦ потерял свою легитимность, поэтому его решения не имеют канонической силы.

"Почему я пошел в суд? Потому что укaз, подписанный митрополитом Онуфрием, можно трактовать как покарание зa уклонения от моих обязанностей. Кроме этого, постaвлены под сомнение мои человеческие качества, тaкие как порядочность и честь. Я - не раскольник и не позволю себя тaк именовать!" - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря РПЦ в Украине собрала внеочередное заседание Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского Патриархата – предательство.

Также синод лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого.

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