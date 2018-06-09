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"Я не отступлю": Сенцов написал письмо из российской тюрьмы. Опубликован текст и фото

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Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме уже 27 дней, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Крысам, в котором рассказал о своем здоровье.

Фото письма, где украинец просит не отговаривать его от голодовки, обнародовало "Громадське".

Далее публикуем полный текст письма Сенцова:

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"Татьяна и Николай, здравствуйте! Приятно получить от вас письмо с новостями. Спасибо большое за него и за все, что вы делаете для меня и для Саши. Я знаю, что он теперь тоже в деле, но куда ему-то с его здоровьем и комплекцией? Но отговаривать, как правильно сказал Буковский, не надо. Если человек решил, то решил.

Я, кстати, не особый фанат творчества Буковского, но очень уважаю его как человека.

Передайте ему огромный привет и спасибо за советы. Правда, все это я знал и до того, как начать голодать, так что подготовился к этому осознанному шагу, но все равно спасибо за заботу.

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Обо мне тут хорошо заботятся. Врач наблюдает постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что про это пока не беспокойтесь.

Меня на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный.

Больше в принципе никаких особых новостей нет. Так что пишите, если будет что интересное, но вы же знаете наши потребности: по сути и на каждый день.

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Огромный привет всем нашим и просто хорошим людям.

Олег, 07.06.2018".

Текст письма

hromadske.ua

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Сенцов готов к смерти и откажется от кормления.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Темы
Дело Олега СенцоваРоссийско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Объект
голодовка
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