"Я не отступлю": Сенцов написал письмо из российской тюрьмы. Опубликован текст и фото

Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме уже 27 дней, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Крысам, в котором рассказал о своем здоровье.

Фото письма, где украинец просит не отговаривать его от голодовки, обнародовало "Громадське".

Далее публикуем полный текст письма Сенцова:

"Татьяна и Николай, здравствуйте! Приятно получить от вас письмо с новостями. Спасибо большое за него и за все, что вы делаете для меня и для Саши. Я знаю, что он теперь тоже в деле, но куда ему-то с его здоровьем и комплекцией? Но отговаривать, как правильно сказал Буковский, не надо. Если человек решил, то решил.

Я, кстати, не особый фанат творчества Буковского, но очень уважаю его как человека.

Передайте ему огромный привет и спасибо за советы. Правда, все это я знал и до того, как начать голодать, так что подготовился к этому осознанному шагу, но все равно спасибо за заботу.

Обо мне тут хорошо заботятся. Врач наблюдает постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что про это пока не беспокойтесь.

Меня на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный.

Больше в принципе никаких особых новостей нет. Так что пишите, если будет что интересное, но вы же знаете наши потребности: по сути и на каждый день.

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Огромный привет всем нашим и просто хорошим людям.

Олег, 07.06.2018".

Текст письма hromadske.ua

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Сенцов готов к смерти и откажется от кормления.