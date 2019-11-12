"Я начинаю бороться!" У популярной украинской телеведущей обнаружили рак

Известная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

Детали она рассказала в посте на своей странице в социальной сети Facebook. "У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я начинаю бороться", – написала Мазур.

Ведущая отметила, что обычно публичные люди не рассказывают о таком, и она сама тоже испытывала желание закрыться от всего мира. Но со временем поняла, что не стоит бояться.

У Аллы Мазур обнаружили рак ТСН

Мазур подчеркнула, что хотела бы поменять отношение к онкологии в обществе: не делать трагедию и пояснить, что проблему можно решить.

"Благодарна себе, что же нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий", – написала она.

У Аллы Мазур обнаружили рак 1+1

Мазур призвала всех "относиться к себе внимательно".

"Находить время – и проверяться. Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", – написала телеведущая.

"Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни", – резюмировала Мазур.

У Аллы Мазур обнаружили рак ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова шокировала признанием о том, что она поборола онкологию.

В студии Соколовой рассказал, что болел раком, бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!