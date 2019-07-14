"Я на финишной прямой!" От рака умерла известная украинская писательница: сеть скорбит

В воскресенье, 14 июля, в возрасте 48 лет умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян.
Об этом стало известно из ее страницы в Facebook (чтобы посмотреть видео выступлений, проскролльте новость до конца).
"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху", – сказано в сообщении.
Елена Касьян
Телеканал "Звезда"
Касьян на протяжении 6 лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Примечательно, что она предчувствовала свою скорую кончину.
"Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т.д. Практически не хожу уже", – написала Касьян в соцсети за несколько часов до смерти.
Елена Касьян
МК
Елена Касьян
Фото: Александра Шахновская
Пользователи оставили сотни скорбных комментариев на странице писательницы.
Скриншот
Скриншот
Касьян была родом из Львова. Она получила режиссерское образование и гастролировала с сольными концертами. Писательница выпустила несколько сборников поэзии, а также детских книг.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский писатель и философ Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.
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