"Я на финишной прямой!" От рака умерла известная украинская писательница: сеть скорбит

В воскресенье, 14 июля, в возрасте 48 лет умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян.

Об этом стало известно из ее страницы в Facebook (чтобы посмотреть видео выступлений, проскролльте новость до конца).

"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху", – сказано в сообщении.

Новости Умерла легендарная советская чемпионка

Елена Касьян Телеканал "Звезда"

Касьян на протяжении 6 лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

Примечательно, что она предчувствовала свою скорую кончину.

"Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т.д. Практически не хожу уже", – написала Касьян в соцсети за несколько часов до смерти.

Елена Касьян МК

Елена Касьян Фото: Александра Шахновская

Пользователи оставили сотни скорбных комментариев на странице писательницы.

Скриншот

Скриншот

Касьян была родом из Львова. Она получила режиссерское образование и гастролировала с сольными концертами. Писательница выпустила несколько сборников поэзии, а также детских книг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский писатель и философ Николай Лисовой скончался на 73-м году жизни.

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