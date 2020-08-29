Репост, важно!! Седьмой год войны, тысячи раненых, много видела, но бывают ситуации, когда просто наступает шоковое состояние.

Забегаю к раненым в палату, а там лежат молодые девушки. На днях произошла жуткая авария, когда пьяный майор наехал на трёх девушек-военнослужащих. В результате двоим девочкам ампутировали по одной ноге, у третьей раздроблены кости ног. Двоим по 23 года, старшей 24.. Ужас ужасный. У одной из них вторая нога под вопросом, спасают...

Пострадавшие девушки сейчас в военном госпитале в Киеве. Коллаж из фото Натальи Воронковой

В реанимации лежит боец в очень тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь.

В травме остались бойцы с тяжелыми ранениями, у них постоянные операции и перевязки. В гематологии воины борются с онкологией.

Сегодня много расходов. Трём девочкам перевела 30 тыс грн, каждой по 10 тыс, 7 тыс перевела воину спец наз в лор институт, 7,5 тыс перевела воину с онкологией на лекарство, 5 тыс перевела матери тяжелого бойца, который в реанимации, она рядом с ним, 12 тыс перевела на починку боевой машины в подразделение, ещё нужно будет оплатить дорогое лекарство бойцу. Итого 61 тыс грн за день. Денег много уходит, это не считая необходимого в холодильники.

Очень тяжело смотреть на людей в палатах, здоровье не купишь. Спасибо всем, кто небезразличен и помогает. Все отчеты есть у меня на странице. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк