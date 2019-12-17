"Я в своём познании настолько преисполнилась, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? Как эта Земля, которую ты хочешь продать! Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного: покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, записанным не на меня! Иди суетись дальше, твоё распределение — это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы. И он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто уже глубокий старец бессмертный или там уже почти бессмертный, который на этой планете от самого зарождения Лазаренко, ещё когда только Солнце ещё только-только сформировалось как звезда!"

(С) "Идущий к реке"

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