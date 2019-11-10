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10 ноября • обновлено в 16:31
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"Я их научу говорить!" На Закарпатье на фестивале вспыхнул языковой скандал. Видео

6.3т Читать материал на украинском

В г. Берегово Закарпатской области во время фестиваля уличной еды и вина посетительница начала ругать продавщицу за то, что она якобы не понимает украинский язык.

Видео инцидента распространил в сети очевидец Давид Черный, который и снял его на камеру телефона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Досадно, что это может произойти в 21 веке в такой многоэтнической зоне. Мне жаль, что ее обслужили, надеюсь, ей понравится венгерская еда", – написал Давид Черный.

Женщина, которая покупала выпечку, обиделась на то, что к ней обратились на венгерском языке. Туристка эмоционально отреагировала, выкрикивая: "Я научу ее разговаривать на украинском!".

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Прохожие пытались защитить продавщицу и успокоить женщину, которая, со своей стороны, возмущенно заметила, что ей хамили.

"Они мне хамят! Она говорит, что не понимает украинского. Но я научу их говорить на украинском!" – сказала она прохожим.

И продолжила ругаться с продавщицей: "Я не знаю, где вы будете через пару лет, может, вы будете в Венгрии, но пока вы на территории Украины".

В конце концов, продавец заговорила на украинском.

Видео активно прокомментировали пользователи сети, осуждая как одну, так и другую сторону конфликта:

"Просто туристы не могут понять, что Закарпатье – многоязычная область, а женщина напробывалась мало винца – и потянуло ее",

"Я никогда не имел ничего против других языков. Но в какой-то степени эта женщина права".

"Я их научу говорить!" На Закарпатье на фестивале вспыхнул языковой скандал. Видео
"Я их научу говорить!" На Закарпатье на фестивале вспыхнул языковой скандал. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за надписей на русском языке.

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Место
Украина
Теги
скандалы украинский язык
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Нуи, и?...Покупатель обратилась на украинском..Продавец ,зная украинский -целенамеренно ответила на венгерском..Я,например по венгерски ни одного слова не понимаю..Если ,у вас в россии-русский язык язык межнационального общения,то в Украине-украинский!Что,здесь не понятного?В прочем,вы русские-угро-финны,по этому никто и не сомневается,что здесь встанете на "защиту"своих маленьких братьев))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
BROTHER FOREST, собачились венгерка с хохлушкой, а виноваты русские..?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
BROTHER FOREST, если бы вы не красили своим "языком" все заборы и урны на территориях малых меньшинств и коренных народов, то все бы прекрасно общались с вами и на украинском ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где-нибудь в Швеции или Германии это видео с бешеной цеевропейкой показать. Чтобы европейцы охерели от украинских "ценностей"
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Ревнители украинской мовы" похоже на самом деле довольно ограниченные личности
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