"Я их научу говорить!" На Закарпатье на фестивале вспыхнул языковой скандал. Видео

В г. Берегово Закарпатской области во время фестиваля уличной еды и вина посетительница начала ругать продавщицу за то, что она якобы не понимает украинский язык.

Видео инцидента распространил в сети очевидец Давид Черный, который и снял его на камеру телефона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Досадно, что это может произойти в 21 веке в такой многоэтнической зоне. Мне жаль, что ее обслужили, надеюсь, ей понравится венгерская еда", – написал Давид Черный.

Женщина, которая покупала выпечку, обиделась на то, что к ней обратились на венгерском языке. Туристка эмоционально отреагировала, выкрикивая: "Я научу ее разговаривать на украинском!".

Прохожие пытались защитить продавщицу и успокоить женщину, которая, со своей стороны, возмущенно заметила, что ей хамили.

"Они мне хамят! Она говорит, что не понимает украинского. Но я научу их говорить на украинском!" – сказала она прохожим.

И продолжила ругаться с продавщицей: "Я не знаю, где вы будете через пару лет, может, вы будете в Венгрии, но пока вы на территории Украины".

В конце концов, продавец заговорила на украинском.

Видео активно прокомментировали пользователи сети, осуждая как одну, так и другую сторону конфликта:

"Просто туристы не могут понять, что Закарпатье – многоязычная область, а женщина напробывалась мало винца – и потянуло ее",

"Я никогда не имел ничего против других языков. Но в какой-то степени эта женщина права".

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