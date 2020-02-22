"Я хозяин народа!" В Кременчуге депутат пригрозил "поставить раком" рабочих: в сеть попало видео

Депутат Городского совета Кременчуга Денис Терещенко устроил перепалку с сотрудниками "Полтаваоблэнерго".

В сеть попало видео инцидента, на котором слышно, как политик пригрозил "поставить раком" электриков.

Депутата разозлило то, что они начали работу, не имея при себе документов. На кадрах слышно, как он назвал себя "хозяином народа" после того, как его упрекнули в хамском поведении.

Денис Терещенко telegraf.in.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Северодонецке помощник "слуги" и депутат горсовета устроили эпичную драку.

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