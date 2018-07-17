"Я ХОЧУ, ШТОБ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА"

Я посмотрел во взрослые глаза маленького ребенка, и ком подкатил к горлу. Я вспомнил своё детство. Детство, в котором легко и просто было воспринимать добро и зло. В котором с предельной четкостью идентифицировались понятия "хочу" и "не хочу". Хочу гулять, хочу играть в футбол, хочу на море… Не хочу двойку, не хочу учить математику, не хочу в школу в понедельник…

Я посмотрел на маленького человечка, у которого мы, взрослые, украли детство, не захотев понять, что именно нас и наши дела они оценивают, когда что-то очень и очень хотят…

В свое время, абсолютно спонтанно, в Одесской ОГА возникло желание сделать хоть что-то конкретное для детей из зоны АТО. Мы решили, что будет правильным дать возможность малышам отвлечься от их страхов теплым и ласковым одесским морем. При этом, искренне желая продлить сказку детям, мы установили "ящик исполнения желаний". В него малыши бросают записки со своим самыми сокровенным желанием, об исполнении которого они мечтают на отдыхе. Конечно же, мы верили, что любое детское желание мы можем исполнить. Ведь мы ориентировались на свои желания детства…

Но…..

"Я ХОЧУ, ШТОБ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА"

От этого желания побежали мурашки по спине.

Этот пост не о моих мыслях, не о сотрудниках Одесской ОГА – этот пост о маленьком мальчике, единственная мечта которого - мечта о мире, в котором не погибают его близкие. Об окончании войны – глупой, бессмысленной и беспощадной. О его детстве.

Я искренне хочу, чтобы эта записка с самым сокровенным желанием маленького Украинца была передана каналами дипломатической службы в Кремль. И может быть, Путин, взглянув на нее, прекратит поддерживать войну на Донбассе, об окончании которой так страстно мечтает крошечный человечек.

Вы скажете : "глупая мечта". Может быть…Но ведь перестав мечтать мы умираем. А я хочу, чтобы мы жили. Я хочу, чтобы жила Украина. И кстати, а почему эта моя мечта нереализуема? Путин ведь может получить эту записку маленького Украинца? Разве нет?