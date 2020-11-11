Я хочу карантин.

Я хочу карантин жесткий и беспощадный. С закрытыми магазинами, кроме супермаркетов, и те с пропуском только заданного количества людей.

Я хочу закрытые кинотеатры и театры, концертные залы и игровые площадки.

Я хочу закрытые наглухо кафе и рестораны. Пустые улицы города хочу и паралич транспорта.

Простите, я понимаю, что это будет коллапс для экономики, люди совсем поедут крышами, закрывшись дома - но я ничего не могу с собой сделать, я этого хочу.

Я хочу полицейские патрули на улицах и безумные штрафы за появление на улице без маски, а или с маской, которая болтается на подбородке.

Я хочу это скорее, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВСЕ РАВНО ПРОИЗОЙДЕТ

Я не могу читать некрологи на страницах Фейсбук, а их с каждым днем все больше. Мы привыкаем к ним. Мы уже приняли смерть в себя, она становится обыденностью. Поэтому я хочу карантин. Пусть он произойдет раньше - так будет меньше смертей, мне кажется.

Я не могу читать уже обиды:

- Ага, а власть сама виновата, потому что мы серьезно относились к карантина, и они пошли к Коле-котлете в "Велюр". Так раз они такие, то и мы не будем их слушать. А вот нате вам, а выкусите!

Детский сад какой-то, ей-богу.

Я хочу карантин.

Я сижу дома.

Мы все пытаемся сидеть дома. Иногда мне так хочется зайти в кафе, заказать что-то - ну, я не знаю, какую отбивную ... А вот еще кафешечки, где готовят шпинатний суп. А видит бог, как трудно найти заведение, где тебе приготовят шпинатный суп. А еще сложнее найти заведение, где его приготовят правильно. А там готовят правильно, еще и подают в него хачапури, господи ...

А еще есть грузинский одно заведение, там подают долму в соусе. Я только там ела долму в соусе, практически в бульоне, это волшебно, я туда хочу, мне только долму и чая. Там абсолютный травяной чай. Господи, я же не жадный, я хочу совсем мало. Я мечтаю о той долме.

А еще я хочу пройтись между прилавками и выбрать себе наконец кроссовки. И, может, какую-то блузочку. Ага, забыла, мне нужны перчатки, мои уже совсем обносились.

Но я хочу карантин.

Я хочу его больше долмы и вожделеннее за перчатки.

Я хочу карантин как хочу жить.

Я просто хочу, пожалуй, жить. И понимаю, что наш личный семейный, фондовый карантин нас не спасет. Потому пока не будет общего карантина - до тех пор мы и будем катиться туда, куда мы неуклонно катимся.

Я уже устала читать некрологи. А сколько нам еще их перечитать в скором будущем. Я уже устала слышать о сортировке заболевших - кому дышать, а кому, за священным правом сортировки, умереть. А сколько нам еще этого слышать и, не дай бог, знать на себе.

Поэтому простите меня, конечно - но я хочу карантин.