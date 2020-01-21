"Я гражданин Украины?" Выживший в авиакатастрофе мужчина обратился к Зеленскому

Украинец Юрий Сон, выживший в результате авиакатастрофы в Казахстане, пожаловался на халатность украинских властей.
В Facebook мужчина рассказал, что выжившие пассажиры получили очень серьезные травмы, у некоторых переломы позвоночников. Однако в Казахстане о них позаботились, тогда как украинская сторона не оказала должной помощи.
"Почувствуйте разницу: казахское правительство полностью оплатило наше, почти двухнедельное, прибывание в больнице. Наше прислало человека, который сказал: "Если что, обращайтесь". Казахское правительство прислала лучшего специалиста, чтобы поставить нам верный диагноз.
Наше прикрепило среднего специалиста, который единожды сконтактировал со спецами из Казахстана а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно наше сообщение. Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в развалинах самолета. От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг для получение помощи", – рассказал он.
В Казахстане разбился пассажирский самолет
МВД Казахстана
По словам мужчины, перелет на двоих в "лежачем положении" в Украину стоил 12 тысяч долларов, и компания Air Astana даже уступила половину этой суммы, тогда как в Департаменте консульской службы МИД Украины потребовали "доказать неспособность оплатить перелет самим".
"Офис президента Украины, Владимир Зеленский, Людмила Денисова, я гражданин Украины?" – возмутился Сон.
Юрий Сон (слева)
facebook.com/yuriy.son
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили только 10 января. Через неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинский – 9 членов экипажа и 2 пассажира, которые погибли в авиакатастрофе.
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