"Я гражданин Украины?" Выживший в авиакатастрофе мужчина обратился к Зеленскому

Украинец Юрий Сон, выживший в результате авиакатастрофы в Казахстане, пожаловался на халатность украинских властей.

В Facebook мужчина рассказал, что выжившие пассажиры получили очень серьезные травмы, у некоторых переломы позвоночников. Однако в Казахстане о них позаботились, тогда как украинская сторона не оказала должной помощи.

"Почувствуйте разницу: казахское правительство полностью оплатило наше, почти двухнедельное, прибывание в больнице. Наше прислало человека, который сказал: "Если что, обращайтесь". Казахское правительство прислала лучшего специалиста, чтобы поставить нам верный диагноз.

Наше прикрепило среднего специалиста, который единожды сконтактировал со спецами из Казахстана а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно наше сообщение. Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в развалинах самолета. От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг для получение помощи", – рассказал он.

В Казахстане разбился пассажирский самолет МВД Казахстана

По словам мужчины, перелет на двоих в "лежачем положении" в Украину стоил 12 тысяч долларов, и компания Air Astana даже уступила половину этой суммы, тогда как в Департаменте консульской службы МИД Украины потребовали "доказать неспособность оплатить перелет самим".

"Офис президента Украины, Владимир Зеленский, Людмила Денисова, я гражданин Украины?" – возмутился Сон.

Юрий Сон (слева) facebook.com/yuriy.son

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 января в аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился борт с телами 11 украинский – 9 членов экипажа и 2 пассажира, которые погибли в авиакатастрофе.

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