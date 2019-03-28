"Я гражданин Украины": фанат "крымнаша" признал пятилетнюю аннексию

Ялтинский журналист Евгений Гайворонский, которого арестовали за употребление наркотиков, написал заявление с просьбой считать его гражданином Украины.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре со своими знакомыми, передают Крым.Реалии. Примечательно, что ранее он выступал в поддержку оккупантов.

"Я вчера подал заявление о том, что прошу меня считать гражданином Украины. То есть официально, то есть, нужно озвучить, чтобы приняли меры", – сказал Гайворонский.

Евгений Гайворонский Газета "Кафа"

С аналогичным заявлением, по словам журналиста, он выступил и в зале суда в Ялте. Гайворонский сообщил, что не предъявлял паспорт, выданного ему в Крыму, поскольку считает документ незаконным.

Также, по словам журналиста, он подчеркнул в суде, что "все, что происходит в Крыму последние пять лет, неконституционно", и что он отказывается участвовать в "антиконституционном документообороте".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайворонский заявил, что Крым нужно спасать от оккупантов, поскольку люди разочаровались в России.

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