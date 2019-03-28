|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Я гражданин Украины": фанат "крымнаша" признал пятилетнюю аннексию

1.3тЧитать материал на украинском

Ялтинский журналист Евгений Гайворонский, которого арестовали за употребление наркотиков, написал заявление с просьбой считать его гражданином Украины.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре со своими знакомыми, передают Крым.Реалии. Примечательно, что ранее он выступал в поддержку оккупантов.

"Я вчера подал заявление о том, что прошу меня считать гражданином Украины. То есть официально, то есть, нужно озвучить, чтобы приняли меры", – сказал Гайворонский.

Новости
Это провал: ярый крымнашист жестко разгромил Путина

Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Газета "Кафа"

С аналогичным заявлением, по словам журналиста, он выступил и в зале суда в Ялте. Гайворонский сообщил, что не предъявлял паспорт, выданного ему в Крыму, поскольку считает документ незаконным.

Также, по словам журналиста, он подчеркнул в суде, что "все, что происходит в Крыму последние пять лет, неконституционно", и что он отказывается участвовать в "антиконституционном документообороте".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайворонский заявил, что Крым нужно спасать от оккупантов, поскольку люди разочаровались в России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения