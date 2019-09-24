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24 сентября • обновлено в 11:14
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"Я – гей, а на войну пошел ради любимого": украинский воин сделал каминг-аут

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41-летний ветеран АТО Василий Давыденко публично заявил, что является геем. Такое открытое признание своей гомосексуальной ориентации называют каминг-аутом.

Как пишет BBC News Україна, он служил в ВСУ, затем перешел в один из добровольческих батальонов Национальной гвардии. С ним он уехал на фронт, в Луганскую область, в июле 2014-го. Со службы его уволили по состоянию здоровья из-за контузии.

По словам Давиденко, главным мотивом пойти на войну была любовь, которая перевернуло всю его жизнь. Его парень Арсен из села в Западной Украине служил в армии.

Василий Давыденко

Василий Давыденко

BBC News Україна

Василий Давыденко с Арсеном

Василий Давыденко с Арсеном

BBC News Україна

Василий Давыденко

Василий Давыденко

BBC News Україна

Василий Давыденко

Василий Давыденко

BBC News Україна

"С Арсеном мы списались в ВКонтакте. Не помню даже, кто первый написал. Он должен был ехать в свою военную часть из Одессы через Львов. Поезд стоял полчаса ночью на вокзале. Арсен предложил встретиться. Мы поговорили - и он остался. Утром поехал. Я сам себя не узнавал. Это была платоническая любовь. Мы на телефоне сидели по несколько часов, в соцсетях вели тонны переписки", - рассказал военный.

Позже он уехал на фронт к Арсену, его часть стояла в городе Счастье. "В Счастье мы были счастливы", - вспоминает Давыденко.

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Арсен погиб под Луганском в январе 2015 года. "В тот день, когда я получил сообщение о гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Я так плакал, что даже захлебывался. Там нельзя было кричать - в 800 метрах от нас стояли сепаратисты. Я плакал. Сказал своим собратьям, что произошло. Потом были тяжелые обстрелы - и это как-то притупилось", - отметил он.

"Когда вернулся в Ивано-Франковск в марте 2015-го, я закрылся в квартире и дал себе волю. Как я там рыдал ... Я кричал от боли безумно", - вспомнил Давыденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Марш равенства пришли ЛГБТ-военные. Более 30 украинских защитников прошла вместе со всеми.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вин долго плакав,потом вставил дилдо в дупу и уснул,шоб увидеть любиМАха во сне,тфууу пля .какая гадость.сборище питоров.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Сколько романтизма. Надо,преумножать ваши ряды,что бы от потерь не было горечи. Герою слава. Ещё найдешь себе любовь,война идёт к концу.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Турчинов козалуп, Не сцы,он и на войне дорогу к концу найдет,он же питор.
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Upthefagsass Stuffthegrenade
Upthefagsass Stuffthegrenade
обоз, якого ...уя ви пропагадною підарасів займаєтесь!!?!?!?!?
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