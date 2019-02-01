''Я Дима, нас расстреляли'': журналистка поделилась страшной историей о детях Донбасса

Журналистка и волонтер Юлия Ворона рассказала об увиденном в детском лагере города Святогорск (Донецкая область), куда после обстрелов зимой 2017 года привезли эвакуированных из Авдеевки детей.

Как отметила она на Facebook-странице фонда "Повернись живим", в тот период в Авдеевке произошли самые активные с 2015 года обстрелы со стороны террористов.

"Лагерь в Донецкой области был полон детей — очень мало взрослых согласились покинуть Авдеевку. Чтобы чем-то отвлечь их, вожатые (18-19-летние ребята, которых буквально подняли по тревоге) собрали их в большой комнате и начали знакомиться. Простая игра: назвать имя, возраст и сказать несколько слов о себе", — написала Ворона.

facebook.com/backandalive

"Я Дима, мне 8 лет, и... и нас вчера расстреляли". Дети засмеялись, на лице Димы также появилась смущенная улыбка. Взрослые пытались успокоить малышей, а в моей голове эхом звучало то "нас расстреляли" и по коже шли мурашки", — продолжила она, подчеркнув, что ей вряд ли удастся забыть слова этого мальчика.

Когда она знакомилась с детьми, те наперебой начали рассказывать, "как в дом соседей попал снаряд и пробил стену, как чью-то бабушку убило миной, как в их дворе лежат неразорвавшиеся боеприпасы, как военные давали тушенку и вкусный чай, как к чьему-то отцу приходили люди в форме, как взрослые не смогли приехать вместе с ними из-за того, что нет денег".

Ворона также обратила внимание на то, что перед отбоем ребята устроили бои полотенцами, в целом вели себя, как обычные озорные дети, "если бы не это "нас расстреляли".

По ее словам, они не хотели домой и считали, что в лагере весело, многие хотели остаться там жить, пока не кончится война. "И каждый из них пытался подойти вплотную к незнакомому человеку и рассказать свою историю как можно громче, чтобы услышали именно его", — добавила журналистка.

"В три часа ночи с одной из комнат лагеря послышался детский плач. Потому что большинство из них хотя и воспринимают войну, как приключение, но не помнят, не представляют — какая она, жизнь без обстрелов", — написала она.

"Я не знаю, сколько они прожили беззаботной жизнью в этом лагере. Не знаю, как сложилась судьба Димы. Хочу верить, что когда-то они забудут войну, как ужас из другой жизни. Потому что во время нее они были обычными детьми. Только их детство расстреляли..." — подытожила Ворона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали сочинения детей с Донбасса, которые проживают вблизи к линии разграничения. "Главные мои планы — выжить", — сказано в одном из текстов.

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