"Я бы здесь повесился!" Оккупанты изуродовали популярное место в Крыму

Оккупанты соорудили весьма странное заграждение по пути на пляж на Ливадии в Ялте (оккупированный Крым).

Пропагандистские СМИ показали в сети фото, где видно отреставрированный проход. Правда, изменения заключаются в том, что теперь туристы могут наблюдать металлические решетки.

Пользователи иронизируют по этому поводу в сети. "Дизайн подсказан генетической памятью", "Что русские на начнут строить, все равно тюрьма получается!", "Я бы там повесился!" – пишут они.

Ялта "Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам общественников, жители аннексированного Крыма все чаще сравнивают условия, которые для них создали российские "власти", и жизнь в материковой Украине. И сравнение не в пользу оккупантов.

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