Заядлый волейболист и "второй Скрябин": что известно о 35-летнем спортсмене, умершем от COVID-19 в Киеве

В Киеве от коронавируса умер 35-летний Максим Кравченко. Врачи Александровской больницы долго боролись за его жизнь, однако так и не смогли спасти. У него остались двое детей, младшему примерно полтора годика.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Через несколько дней обнаружили пневмонию

Как рассказали OBOZREVATEL знакомые Максима, перед болезнью он не выезжал за границу. Поэтому скорее всего заразился тут, в Украине. Впервые парень почувствовал себя плохо 11-12 марта. Через несколько дней, 16 марта, он обратился в частную клинику (декларации с семейным врачом у него не было).

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Там Максима осмотрели и сделали рентген. Тогда и выяснилось, что у него уже воспаление легких. Его сразу же направили в Александровскую больницу по скорой. Уже тут ему провели тест на коронавирус, который оказался положительным.

Как сообщила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко, течение болезни у Максима было тяжелым, он был подключен к аппаратам ИВЛ, ЭКМО, но это не помогло.

Супруга, Юлия, и двое маленьких детей, по словам врачей, здоровы.

Создал бизнес и перевез семью в Киев

Сам Максим возглавлял компанию ООО "КСК", которая занимается изготовлением ограждений, навесов.

"Я с Максимом познакомился еще в 2007 году. Он занимался строительными работами. Молодой, целеустремленный, спокойный, всегда знал точно, что и зачем делает. Он родом из Днепра, но всего добился в жизни сам, создал бизнес, перевез семью в Киев, они уже давно тут живут.

Максим Кравченко Facebook Максим Кравченко

Он горел своей работой. Если нужно, то и ночь не спал, но утром обязательно предоставлял смету. Слово свое держал. В строительном бизнесе редко таких людей встретишь", – рассказал его знакомый.

Волейбол был его любовью

Друзья до сих пор не могут прийти в себя от этой новости. Потому что Максим с детства увлекался волейболом, был спортсменом и на здоровье не жаловался. Однако коронавирус убил молодого и здорового человека.

Максим (справа) любил спорт, увлекался волейболом и капоэйро Facebook Максим Кравченко

"Я бы сравнил его со Скрябиным. Это мое личное мнение. Они оба такие, на них хочется смотреть и радоваться", – рассказал OBOZREVATEL его партнер по бизнесу.

"Он был приятнейшим человеком, спортсменом – капоэйро и волейбол стали его страстью. Никаких вредных привычек у него не было. Супруга его тоже из спорта. Вести с ним диалог всегда было приятно, весело и творчески, невзирая на темы. Такой крепкий малый! Как его поразила болезнь, непонятно", – продолжил его партнер по бизнесу.

Максим любил путешествовать Facebook Максим Кравченко

Максим увлекался волейболом, даже на своей страничке в YouTube выкладывал видео матчей команд, где он играл. А несколько лет назад он принимал участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Вместе с женой Юлией он также занимался капоэйро (бразильское национальное боевое искусство). Кстати, Юля ведет секцию капоэйро на Позняках в Киеве.

Фото сделано год назад, в марте 2019-го Facebook Максим Кравченко

Друзья Максима вспоминают студенческие годы в Днепропетровском национальном университете. "Мы с ним учились вместе в университете, это было лет 15 назад. Наши общежития были рядом. Он с ребятами тогда играли в волейбольной команде, а девочки их поддерживали. Он был очень веселым и целеустремленным", – рассказала OBOZREVATEL его однокурсница Юля.

Максим в студенческие годы (слева) Facebook Максим Кравченко

Еще один его сокурсник Ярослав написал на его страничке: "Наши общежития были рядом. Мы часто бывали у них в гостях. Помню, как Макс с однокурсником подкалывал нас, физиков, что мы выдумали рисовать карту по военке в программе Corel Draw. Потом наш преподаватель, полковник Белявский, заставлял всех так делать и распечатывать на цветном принтере... Сегодня Макса не стало. Гребаный коронавирус и пневмония забрали его жизнь".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Александровской больнице Киева от коронавируса умер 35-летний мужчина, за жизнь которого врачи боролись в течение нескольких недель.

Позже стало известно имя умершего - Максим Кравченко. Как сообщили друзья, Максим был спортсменом и играл в волейбол.

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