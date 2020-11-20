Человека выписывают из больницы с отрицательным ПЦР-тестом, но у него поражения легких 80%. Он без кислорода не может существовать. Может, через 3-4 месяца легкие восстановят функцию, пусть не на 100%, и он сможет сам дышать. Но сейчас он не может.

Людей с сатурацией 70-80 выписывают домой с предписанием "кислородный концентратор". И все. Людей выписывают в никуда.

Это очень распространенное явление. У Леси Литвиновой, которая возглавляет фонд "Свои", лежит стопка этих выписок, когда людей с такой сатурацией выписывают и говорят: ищите сами, где вам взять кислород, он вам крайне необходим.

Я не знаю, как это выдерживает Леся, но уже даже я начала бояться звонков от знакомых с просьбой "дай концентратор".

По Киеву и тому человеку, для которого я вчера искала концентратор – это больница №8 на Кондратюка. Мы запросили официальный документ из больницы с печатью, он у меня на руках, где написано, что пациент такой-то такого-то года рождения имеет такую-то сатурацию и крайне нуждается в кислороде.

Со словами врачей "ищите, где хотите", его родственники были отправлены искать кислородный концентратор. Я не знаю, что было бы с этим человеком утром, если бы вчера с середины дня ему не отвезли этот концентратор.

На сегодняшний день он обеспечен. Но он обеспечен не государством, а волонтерскими силами, обеспечен Лесей Литвиновой и ее фондом.