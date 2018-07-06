Я босс, а ты – грязь. Я плачу тебе деньги. Я могу сделать с тобой все, что захочу. Я могу вытирать об тебя ноги.

Знакомо? Если бы люди были честными хотя бы с самими собой, то "знакомо" ответило бы 99 процентов наемных работников в этой стране, в этом бизнесе, который вырос из бандитов девяностых, которые выросли из зеков 70-80-х, которые, в свою очередь, унаследовали всю генетику сталинских зон, взошедших на красном терроре и гражданской войне. Наемный работник – ладно, он и создан для того, чтобы ходить под дядей. Но сплошь и рядом у нас такое отношение к партнерам, смежникам, поставщикам. И, внимание - к заказчикам! Доверие? Поддержка? Взаимовыручка? Не слышали.

Советский уравниловский террор против моего поколения начинался еще в детском саду, продолжался в школе, и только в институте мы впервые увидели какие-то проблески уважения к личности и признания тебя почти что равным, с поправкой на того или иного препода. Что чувствует человек, когда первые 17 лет жизни его как минимум обесценивают, а как максимум мешают с грязью – воспитательницы, нянечки, учительницы с зарплатой 120 рублей, завучи, и т. д? Он хочет вырасти, стать важной шишкой и драть всех без разбору.

Институтов благородных девиц никто не кончал, гувернанток с боннами не нанимал, изящной словесности или хотя бы как не быть животным не проходил. Вот и летают на пинках под потолком все подряд – от кладовщика до гендира, от поставщика до партнера. "Не быкуй!" - такой мотивирующий плакать впору вешать в кабинете каждого второго офисного прыща, возомнившего себя Чингизханом.

Понимаете, ненормально, когда среди ночи вам звонят партнеры с другой половины земного шара и недоуменно спрашивают, почему Вася говорил с ними в скандальном и неуважительном тоне. Как мне рассказать им про нянечку, которая била в детском саду Васю по лицу грязной тряпкой за бутерброд с маслом, прилепленный на это самое масло к нижней поверхности стола? Как мне рассказать про государство, в которой на протяжении 100 лет человек был лишь перегноем, мешком с фосфатным удобрением? И остается, да еще как! Как рассказать это в стране, где вашу визитку берут двумя руками, внимательно прочитывают и глубоко кланяются?

Дело в том, что людей нельзя драть. Никаких. Для кого-то я сейчас открою целую Америку: все взрослые, разумные, все себя любят, и поболее, чем вас, все со своим "Я", с самолюбием, каждый – просто ненаглядная цаца. И тут приходите вы и макаете его в нужник головой. При всех, публично. Неудивительно, что человек замкнется, абстрагируется и будет принимать в штыки такую вашу деятельность. Неудивительно, что он будет воровать, брать откаты и сливать базы конкурентам. Потому что так нельзя. Потому что именно этим отличается начальник от лидера. Самоутверждением за счет окружающих. Весть тоталитаризм вырос из маленьких, но вонючих начальничков.

Ок, но что делать лидеру, если он видит, как персонал имеет его и его бизнес? Выгнать эйчара, потому что все зло на фирме – от эйчара. Вернее, от того, что он имитирует бурную деятельность, и вместо людей набирает в ваш бизнес козлов. А тех, кого уже набрал, не мотивирует нормально, а вместо этого возит по дебильным тимбилдингам. Впредь набирать нормальных людей, ибо сказано: "Вы можете нанять нормального человека и обучить его профессии, но вы не можете взять профессионала и заставить его быть нормальным человеком". А что делать с теми, кто есть? Регулировать. Но не кувалдой, а ключиком. Эти замки не такие уж сложные.

Знаете, почему погиб Гагарин? В уголовном деле есть запись: "Непосредственно перед вылетом у Гагарина состоялся разговор с начальником аэродрома генералом Пушко, который начал б е з о т в е т с т в е н н о р е г у л и р о в а т ь Гагарина из-за опоздания на аэродром". Попросту – орать на него. И Гагарин, и второй пилот Серегин вышли от Пушко взвинченными. Как результат через пару часов после разговора истребитель Гагарина врезался в землю.

Поэтому - клю-чи-ком. И хорошо при этом помнить из истории Средних веков: вы – не наместник Бога на земле. А в лучшем случае - первый среди равных.

В лучшем случае.