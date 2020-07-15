Я би теж порадив Президенту мовчати. Та і що тут скажеш? Розстріляли групу порятунку разом із медиком? Так, розстріляли. Але що ви збираєтесь сказати? Що конкретно ви хочете зробити?

Звернутись до ООН? Дозволити відповідати ЗСУ з усієї наявної зброї? Хочете дратувати Росію і зруйнувати крихку надію на обміни? І це — перед виборами? Мертві нічого не скажуть, пане Президенте, а вам потрібні живі. Не сльози, а оплески. Прапори на флагштоках, а не на труні. Ваші крики про обстріл нікого не зачеплять, бо фейсбук — не країна. Вийдіть на вулицю і подивіться: ця реальність — інакша, ніж дизлайки постам. Ті, хто зараз кричать "вогонь", завтра вас же і з'їдять за кожний зроблений постріл. Та і скільки потрібно, щоб всеїдне суспільство переварило цей розстріл? Іловайськ коли-ніколи згадають, а тут я даю вам добу, максимум — дві.

В нашій країні — тиха година, пане Президенте. Діти сплять. Не будіть їх. А заодно — і себе.

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