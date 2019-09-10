"Who is Mr. Slyusarchuk?": в колонии, где сидел "Доктор Пи", рассказали о его нечеловеческих способностях

Имя Андрея Слюсарчука вновь интригует информационное пространство. Но если несколько лет назад украинская пресса массово смаковала подробности криминального преследования "Доктора Пи" и суда над ним, то сегодня СМИ тщательно игнорируют любые новости, касающиеся "процесса столетия".

А новости есть – без преувеличения, сенсационные.

Нетрудно вспомнить, с какой неистовой активностью с еще вчера невероятно популярного, обласканного властью профессора-нейрохирурга с уникальной памятью, снимали стружку, выставляя напоказ как афериста и убийцу. Но недавнее известие о том, что львовский суд принял решение о возврате обвинительного акта по делу Слюсарчука прокурору, СМИ просто не заметили. А ведь если перевести с юридического языка – "Доктор Пи" фактически оправдан! Возврат обвинительного акта означает, что суд не увидел в материалах прокуратуры доказательств предъявленных обвинений. Зато обнаружил там рекордное количество процессуальных нарушений, подтасовок, лукавых формулировок и фальсификата.

Иными словами – следователи и прокуроры (а с ними и ряд судей) попались на том, что посадили невиновного.

Обет молчания

…Четыре года в СИЗО, громкий судебный процесс (которого, как стало понятно теперь, не должно было быть), приговор, год в зоне, отмена приговора в кассации, освобождение, повторная отмена апелляционной инстанцией, и, наконец, возвращение "дела" прокуратуре… Потерянное время, имя, здоровье, попранная честь, – согласитесь, путь Андрея Слюсарчука в своем трагизме уникален, как и он сам.

В сухом остатке "Дело столетия" оказалось пшиком, а "Доктор Пи" – жертвой СМИ и карательной машины государства. И этот факт замалчивается. Объяснить легко – в свое время медиа повелись на жареную историю, приносившую зрителей, читателей и слушателей побольше, чем "95-й квартал". И теперь, многие просто не могут впустить в себя осознание той ошибки – невиданной по масштабам травли, в которой они принимали активное участие.

В силу этого "обета молчания", в сознании общества мем "Доктор Пи" до сих пор несет сформированный в ходе "разоблачения" отрицательный заряд. Или, по крайней мере, вызывает противоречивые чувства.

Вопрос "Who is Mr. Slyusarchuk?", таким образом, ныне стал еще актуальнее. И он требует ответа, прежде всего для общества, обманутого медиа, правоохранительной и судебной системами. Какой из Слюсарчуков - настоящий? Тот, который был известен как национальный феномен, врач и ученый с гениальной памятью или тот, которого осудили как "афериста со скальпелем"?

Даже судебная система вынуждена была дать ответ: три инстанции, откинувшие обвинительный приговор, фактически вернули Андрею Слюсарчуку былые статусы – образование, звание профессора-нейрохирурга, доктора наук со всеми сопутствующими регалиями. Но даже этот факт вряд ли является решающим. Общество давно демонстрирует вариативное отношение к действиям системы (впрочем, она того заслуживает). Одни решения судов "нравятся", другие – наоборот. Все зависит от того, как сформировано общественное мнение. Закон и справедливость в этой системе координат не важны ни для судебной системы, ни, как показывает практика, для самого общества.

Так и со Слюсарчуком. После сумасшедшего шельмования в СМИ, обвинительный приговор суда был воспринят обществом с таким же воодушевлением, как костер инквизиции нравился толпе в темном средневековье. И сегодня людям нужны очень убедительные аргументы, которые могут вернуть "Доктору Пи" ореол былой славы и народной любви. Если проще – восстановить справедливость.

"Тюрьма, тюрьма, дай мне кличку!"

В поисках этих аргументов мы приняли для себя довольно неожиданное решение. Правду о "Докторе Пи" нужно искать… в зоне. Там, где человек находится под микроскопом, как на ладони, где положение осужденного "раздевает" его догола, не оставляя шанса на обман, выставляя тем, кем он является на самом деле. Люди, которые изо дня в день наблюдали его в неволе – самые объективные судьи в этом случае.

…Посещение Полицкой исправительной колонии №76, принесло массу удивительных открытий. Забегая вперед, скажем о главном впечатлении, абсолютно сюрреалистичном: в то время, как вся страна просто дышала ядом при упоминании об "аферисте и убийце", в зоне его… боготворили и считали гением.

Мы общались с персоналом колонии, с ее начальником, с работающими там врачами. В рассказанные ими истории о порой трудно поверить. Тем не менее, их подтверждают все, кто в той или иной мере имел дело с этим особым заключенным. Особым уже потому, что перед прибытием Слюсарчука в колонию, начальник колонии полковник Владимир Каламбет получил странную директиву, в которой ему рекомендовалось установить за Андреем Слюсарчуком строжайший надзор. Мотивировка была просто дикой: "Заключенный обладает нечеловеческими способностями" и "может вводить себя в транс и гипнотически воздействовать на людей".

И в способностях "Доктора Пи" вскоре в колонии убедились все…

О нечеловеческом в прямом смысле.

Из Львовского СИЗО его доставили без сознания, избитого и раздетого. "На груди был след от удара сапогом, множественные гематомы на теле, огромная гематома в затылочной части головы, - вспоминает начальник санчасти Полицкой колонии Владимир Калиш. – В сознание он не приходил, наши врачи делали что могли, боролись за его жизнь. Отправили в районную больницу. Там диагностировали глубокую "кому-III", пульс нитевидный, давление 40 на 0! Это вероятность смерти 90 процентов. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько суток стабилизировали и переправили обратно во Львов. Когда он чуть-чуть пришел в себя, снова привезли к нам…"

Вот такой "транс"… Врачи в колонии считают, что Слюсарчуку ввели какой-то сильнодействующий яд, и для того, чтобы скрыть причину его состояния, избили, имитируя драку между заключенными… Хотя этапировали его в отдельном купе. Слюсарчук рассказывал позже, что к нему зашли несколько людей в масках, что было дальше – он не помнит. Кто и зачем пытался убить "Доктора Пи" во время этапирования в зону, так и осталось загадкой. Уголовное дело по этому факту, естественно, заглохло.

Предположение о том, что Слюсарчука хотели убить, подтверждается сотрудниками колонии, которые утверждают, что "авторитеты" зоны по своим каналам были проинформирована о скором прибытии "Доктора Пи". И точно известно, что обитатели колонии были настроены крайне агрессивно. При этом считать, что преступное сообщество просто начиталось газеты "Экспресс" и пылало благородным гневом, по крайней мере, наивно. В свою очередь, начальник колонии не отрицает, что и сам ощущал настроение "сверху", откуда прозрачно намекали, что с этим заключенным не стоит деликатничать, и случись с ним беда – никто особо заморачиваться не будет.

Станит ли когда-нибудь известно, кому и зачем понадобилось так настойчиво пытаться устранить носителя "нечеловеческих способностей"? Покажет будущее.

А вот что касается времени прошедшего – оно все расставило по местам очень быстро. Вскоре руководство колонии действительно создало Слюсарчуку условия – но не такие, на которые намекали "сверху", а прямо противоположные… А Владимир Калиш рассказывает, что через короткое время воровская сходка постановила "Доктора Пи" не трогать и даже всячески оберегать.

Причина такой метаморфозы – в нескольких удивительных историях, которые в зоне хорошо помнят до сих пор.

Очевидное-невероятное

Рассказывают, что еще в карантине во время прогулки к Слюсарчуку подослали "шестерку", чтобы сообщить, что "Доктору Пи" - "кранты". "Так, как этим птичкам? – спросил Слюсарчук, указав на двух ласточек, сидевших в паре метров на ключей проволоке тюремного забора. При этих словах ласточки упали на землю, а зек, оправившись от удивления, переходящего в испуг, задал нелепый вопрос: "Они что, мертвые?". "Доктор Пи" поднял ласточек, отпустил их в небо и, выразительно посмотрев на обалдевшего заключенного, ответил: "Они – нет…"

Потом случилась еще одна вынужденная демонстрация "нечеловеческих способностей", но перед публикой другого рода. Когда Андрей Слюсарчука оказался в зоне, туда потянулся караван местного прокурорского начальства. По классике – "на собачку говорящую посмотреть". В один непростой день прокуроры имели настроение поиздеваться над "Доктором Пи", требуя "показать гипноз". Слюсарчук гипнотизировать людей отказался (на то была причина, о которой скажем чуть позже). "Конечно, ты же аферист, - развеселился прокурорский отряд. – Ну, хоть зверика какого загипнотизируй, а? Кошечку? Что мы, напрасно сюда ехали?"

Кончилось все плохо. Неподалеку пасся зоновский конь. Слюсарчук, которому надоели прокурорские издевательства, просто моментально усыпил животное. Тяжелый конь рухнул на бок, отбил, вероятно, себе какие-то внутренности и тут же издох… Побледневшие прокуроры ретировались с задумчивыми лицами, а по колонии прошел слух, после которого зеки передали администрации колонии просьбу - "Доктора Пи" в барак не селить…

О человеколюбии и зеках

И Андрея Слюсарчука поселили в санчасть. Не только в силу пошедшей по зоне маленькой паники, но и просто потому, что его состояние было крайне тяжелым. Колония содержит пять тысяч заключенных и на ее территории есть оборудованный стационар, в котором работает до десяти врачей и санитаров. И вскоре "больничка" Полицкой колонии стала местом, о котором в районе пошли легенды…

Владимир Калиш: "…Он страдал страшно. Анализы были такие, что впору к искусственной почке подключать… Отеки, одышка, очень высокое давление. Печеночная недостаточность, которая подходила к циррозу. Отравили его серьезно… Кем надо быть, чтобы так издеваться над человеком? За что? И что удивительно – в этом состоянии, полуживой, профессор не уставал поражать нас своими знаниями и талантами. Другой бы обозлился, замкнулся. Но не Андрей Тихонович. Он врач по призванию. Диагност от Бога. Знания в медицине глубочайшие, энциклопедические. И уникально разнообразные. Доктор Хаус, одним словом… Он разбирается во всем – от онкологии до психиатрии, от вирусологии до иммунологии. В зоне ведь как – тут тебе и туберкулез, и сепсисы, и опухоли, полный набор медицинской энциклопедии. Наших возможностей иногда просто не хватало. А он лечил все! Схемы лечения… удивительные, мы о таких комбинациях препаратов не знаем, но эффект стопроцентный! Память? Знаете, как мы развлекались? Любой препарат из фармацевтического справочника называю – он аннотацию декламирует до буквы, и так – часами! Ну, гений, да! Его в районе называли "Белым ангелом". Он тут людей спас – трудно пересчитать. Ко мне, не скрою, обращались постоянно с просьбами… Я ему описывал, бывало, симптоматику, он назначал исследования, анализы, потом смотрел результат, выдавал диагноз и схему лечения. Повторяю: эффект всегда потрясающий, диагностика – точнее не бывает…"

В колонии убеждены, что спастись от полного отказа почек Андрею Слюсарчуку помогли… криминальные авторитеты. После того, как несколько влиятельных представителей преступного сообщества на собственном опыте убедились во врачебном таланте "Доктора Пи", с воли были присланы необходимые ему дорогие препараты, оплаченные из воровского "общака"…

"Выходит, он доктор?!"

Сотрудники санчасти рассказывают, что Слюсарчуку несколько раз пришлось проявить себя даже в качестве хирурга. Об этом говорят неохотно и просят не называть имен – все-таки нарушение режима. А рассказывают следующее.

"Как-то один зек решил свести счеты с жизнью, ну и порезал себе руку здорово. Приволакивают в санчасть, видим – дело плохо. Вены, мышцы, сосуды, сухожилия – все разрезано до кости. И проблемы: во-первых, мы таких ран не зашивали никогда, во-вторых – он столько крови потерял, что анестезию опасно делать, да и не дается он, кричит, чтобы дали умереть… В общем, зек орет, все бегают, пытаются решить, что делать, это же ЧП, автоматчики толкутся, которые зека приволокли… И в какой-то момент он кричать перестал, мы не сразу внимание обратили во всем этом шуме. Я смотрю – а Андрей Тихонович ему руку шьет, а тот улыбается молча. Говорю – вы что ему, анестезию сделали? Нет, отвечает, я его загипнотизировал, куда ему анестезию, не выдержит... Признаюсь – такого в жизни не увидишь. Такое мощное обезболивание гипнозом, а зашил как! Десять внутренних швов, десять наружных, уровень просто блестящего хирурга… В другой раз был аппендицит у осужденного с тяжелейшим перитонитом. Пришлось срочно оперировать. И я вдруг понял, что вот работаем мы, профессор что-то рассказывает и на меня все время смотрит, а руки – в ране! Вслепую работает! Это уровень, конечно, уникальный… Я не понимаю, как такого медика можно обвинить в отсутствии образования, в убийствах. В голове не укладывается – кому, зачем это понадобилось. Сколько он жизней спас бы! Впрочем, и тут немало успел…"

О врачебном таланте Слюсарчука в зоне ходит немало легенд. Которые прямо подтверждают участники тех событий. Скажем, случай с генералом из руководства областной пенитенциарной службы, который возжелал увидеть "Доктора Пи". Увидел. Слюсарчук, по известным только ему внешним признакам, заподозрил у высокопоставленного гостя тяжелый диагноз, о котором тут же и сообщил. Генерал снисходительно ухмыльнулся, мол, аферист везде аферист… Но в скором времени поехал в Киев – проверить. Через пару недель анализов и исследований ему подтвердили диагноз. Слово в слово. И в клинике спросили, кто диагностировал болезнь. "Доктор Пи…" "Но ведь он в тюрьме! Как это – без анализов, аппаратуры?"

После этого высокий чин несколько раз при свидетелях вопрошал: "Выходит, он доктор?" И эта фраза звучала скорее как утверждение, чем как вопрос…

Тюрьма дала ответ

Владимир Каламбет, начальник колонии: "Я всяких за время своей работы тут видел. И "статусных" заключенных, и откровенное отребье. В этом типе людей я разбираюсь, уж поверьте. И говорю со стопроцентной уверенностью: все, что писали об Андрее Тихоновиче - это сказки, фантазии. Профессор Слюсарчук – не преступник. Абсолютно точно. Такого интеллекта, глубины знаний, таких удивительных способностей, такого врачебного таланта я не встречал. Я ведь его изучал, конечно, после того, что о нем писали и показывали по телевизору… Мы убедились быстро в том, что гипнолог он, скажем, мощнейший! Я сразу с ним заключил негласное соглашение – он не пользуется гипнозом. С его способностями мог бы из зоны выйти, кто знает… Он пообещал и слово свое сдержал. По поводу медицинского образования: я не врач, но у меня вопрос – как можно без специальных знаний и профессиональных навыков творить такие чудеса в медицине? Причем меня поражало его прогнозирование – он всегда говорил, вот, мол, начнете лечение, сначала будет такая-то картина, потом такая, будете все правильно делать, будет такой-то эффект… И - в точку! При этом никому не отказывал, ни разу. После того, что с ним сделали, сохранить человечность, наверное, невозможно… Но он не ожесточился, наоборот. Его принцип – ценность человеческой жизни и вообще добро. Ему, бывало, с воли передавали продукты, вещи. Но на второй день – нет у него ничего! Все раздавал осужденным в больнице. Я, честно говоря, несколько раз говорил ему, что не понимаю такой щедрости… Себе-то хоть бы что-нибудь оставил! Это удивительный, гениальный человек, которого нужно оберегать…"

Так и получилось. Андрея Слюсарчука в колонии не просто "содержали". Его там действительно - берегли. В этом замкнутом мирке, с его жестокими законами и условиями, ответ на вопрос "Who is Mr. Slyusarchuk?" был найден довольно быстро. Да, врач. Да, уникальная память. Да, невероятные интеллектуальные способности. Да, человек-загадка, инопланетянин, гений…

Это ответ, который дала тюрьма.

Вопросы без ответов

Но остается еще много вопросов. Потому что именно дело "Доктора Пи", оказавшееся насквозь фальшивым, может считаться чуть ли не главным маркером уродства правоохранительной и судебной систем времен Януковича-Порошенко.

И не только их. Кто и зачем инициировал спецоперацию по уничтожению человека, удивительные таланты и способности которого в другом государстве поставили бы на служение людям? Почему СМИ были столь явно ангажированы в невиданной по масштабам медийной травле? Почему исполнители – следователи, прокуроры, судьи - были настолько рьяными и убежденными в своей неуязвимости, что "лепили" дело против Андрея Слюсарчука настолько грязно, грубо и нагло, что в конце-концов заказной характер следствия и судебного процесса вынуждены были признать все судебные инстанции?

Почему за нити, которые распутали бы этот клубок, никто не дергает до сих пор?

И судья Дулебко, засудивший Слюсарчука, "вершит правосудие" и по сей день. Вопреки тому, что против него возбуждено уголовное дело за неправосудное решение по "делу Доктора Пи". Прокурор Прокопов, скормивший судье Дулебко корявый фабрикат, уютно устроился под крылом Матиоса в военной прокуратуре.

Под улюлюканье толпы они отправили невиновного человека в "зону". Вероятно, рассчитывая на то, что из смертельных объятий украинского правосудия "Доктор Пи" уже не вырвется. Они явно недооценили Андрея Слюсарчука, который умудрился выжить и победить.

Но никто не скажет теперь, сколько бы жизней спас профессор Андрей Слюсарчук за время, проведенное в СИЗО и колонии.

И самое горькое - никто не сможет оценить или хотя бы приблизительно понять уровень личной трагедии этого человека.

Егор Сонин, специально для OBOZREVATEL

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