Щодо пенсій для мешканців ОРДЛО

Я не хочу вдаватися у довготривалі пафосні та позбавлені смислу дискусії на тему "треба, чи не треба", "наші люди, чи не наші". Все одно переважна більшість тамтешніх мешканців пенсії та соціальні виплати одержують. Відомим усім способом. Незалежно від власних політичних позицій.

Мені інше цікаве.

Технологія цих виплат на території ОРДЛО. Я до цього часу від жодного правозахисника не почув, як Україна має організовувати ці виплати на території, де у неї немає органів влади та інших інституцій, які можуть ці виплати робити.

Як? Взяти вагон грошей та передати його комусь із представників самопроголошених адміністрацій? На підставі чого? Хто потім контролюватиме їх розподіл? Яка буде звітність?

Очевидно, що представника українських органів пенсійного фонду, хто на таке піде, вітчизняна прокуратура матиме всі підстави притягнути до відповідальності за нецільову витрату коштів.

Як ці гроші "роздавати"? Через банки, яких немає і найближчим часом не буде? Через "адміністрації", представники яких не мають жодного статусу на території України, а, отже, і відповідних повноважень? А, отже, і відповідальності не будуть нести, якщо покладуть гроші до кишені?

Серйозно, як? Я от поки що не прочитав жодного реального сценарію, який би відповідав закону, був би технологічним. Мова ж не про гуманітарку, яку і справді можна "просто роздавати", а про гроші, які збираються через систему вітчизняного оподаткування з усіх працюючих. І можуть розподілятисям лише згідно до закону.

То, можливо, треба такий сценарій розробити, а не білл-борди клеїти?

Розробити відповідний законопроект. Принаймні, тоді була б тема для дискусії, а не для чергового мережевого "срачу".