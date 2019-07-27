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"Взяли в заложники": фото Зеленского с пляжа всполошило сеть

6.2т Читать материал на украинском

В сети всполошились из-за очередного фото президента Владимира Зеленского на пляже в окружении главы ОПУ Андрея Богдана.

Так, журналист Кристина Бердинских поинтересовалась у главы Офиса президента, почему он не отпускает Владимира Зеленского "к жене даже в субботу".

"Но на какую фотографию президента не посмотри, даже в выходной день, везде Андрей Богдан. Андрей Богдан отпустите президента хоть в субботу к жене, дайте человеку отдохнуть", — прокомментировала Бердинских.

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

Волонтер Ольга Решетилова предположила, что президент взят в плен и его нужно освободить. Также она предложила целый флешмоб — #врятувати_президента.

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"Как сказала вчера Оксана Дихнич, похоже, Владимир Зеленский взяли в заложники. Может, стоит провести антитеррористическую операцию по освобождению президента?", — написала в Facebook Решетилова.

Аналогичное предположение и у журналистки Татьяны Козыревой. "Господин Президент, моргните дважды, если вас держат в заложниках!".

Отметим, снимок он опубликовал на официальной странице в Instagram. При этом украинский лидер иронично подписал фото. "Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки. А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе. Супруга Зеленского Елена прибыла туда днем ранее.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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Билан Людмила
Билан Людмила
Скоро фото вже без труселів.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нет у страны других проблем.
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Н Олег
Н Олег
терористам не терпится провести антитерористичну операцию...
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