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20 ноября • обновлено в 16:39
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"Он вырвется оттуда и снова будет с нами": учительница рассказала трогательные подробности про погибшего в Балаклее военного

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У погибшего на военном складе в Балаклее прапорщика Дмитрия Мовчана осталось двое маленьких детей. Он сам выбрал профессию военного, считал, что это его призвание.

Как рассказала OBOZREVATEL его школьная учительница Катерина Синянская, после 9 класса он пошел в колледж при Сумском национальном аграрном университете. А после окончания был призван в армию. В селе Велика Писаревка, где вырос Дмитрий, многие жители сейчас в трауре.

Дмитрий Мовчан

Дмитрий Мовчан

Facebook Дмитрия Мовчана

"Отслужив, он заключил контракт. Он тогда сказал, что за время службы понял, что армия – это его", – вспоминает Синянская.

По словам учительницы, Дмитрий вырос в простой семье, его отец работал в колхозе, а мама была сотрудницей соцслужбы. Семью Мовчан в селе очень уважают. "Дима и сам был очень хорошим парнем. Я вела у них английский, и не припомню, чтобы он хулиганил или с ним были какие-то проблемы. Очень воспитанный и очень честный", – со слезами говорит преподавательница.

Дмитрий Мовчан

Дмитрий Мовчан

Сам Дмитрий был очень спортивным. С ребятами и учителями они сплавлялись на байдарках, ходили в походы. У Димы на страничке есть фото, где он занимается джампингом.

"Он вырвется оттуда и снова будет с нами": учительница рассказала трогательные подробности про погибшего в Балаклее военного

VK Дмитрия Мовчана

А вот фото в форме нигде нет, он не любил выставлять службу напоказ. "Мы только сейчас узнали, что он был в АТО, сам Дима ничего об этом не говорил, не хвастался. Возможно, берег родителей, которые очень переживали за него в эти годы. Но он всегда им отвечал – все будет хорошо", – говорит Синянская.

Дмитрий женился осенью три года назад

Дмитрий женился осенью три года назад

VK Дмитрия Мовчана

Дмитрий с супругой и старшей дочерью, январь 2019. Они ждали второго ребенка

Дмитрий с супругой и старшей дочерью, январь 2019. Они ждали второго ребенка

Facebook Дмитрия Мовчана

Дмитрий с супругой

Дмитрий с супругой

VK Дмитрия Мовчана

Женился Дмитрий осенью три года назад. У них была красивая свадьба. А вскоре появилась дочка. Сейчас в семье уже двое деток.

Учительница с горечью говорит: "Смотрю на его фото в черной рамке, такое впечатление, что она давит на него. Кажется, еще немного, и он вырвется оттуда и снова будет с нами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Взрывы в Балаклее произошли в пятницу, 15 ноября. На месте погибли двое военных – Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Обоим было по 26 лет.

  • Третий военный, 43-летний старший солдат Сергей Подуфалов, скончался 17 ноября. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли. У него были ожоги, осколочные ранения и взрывная травма.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
взрывы на складах Балаклея
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Сейчас в семье уже двое деток." Жалко деток ... Честно. Да и жену жалко ...
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