В Украине назрела опасность из-за взрывов многоэтажек: как выйти из тупика и спасти людей

Изношенность газотранспортных сетей в многоквартирных домах и отсутствие контроля за их состоянием и ремонтом может стоить украинцам жизни. Проблема в очередной раз проявилась после взрыва в жилом доме на столичных Позняках, который, вероятно, произошел из-за утечки газа.

Специалисты считают, что ситуация может усугубится, если власти законодательно не урегулируют правила обслуживания внутридомовых коммуникаций. Как в дальнейшем избежать опасности – узнавал OBOZREVATEL.

Газотранспортная сеть требует капитального ремонта

Десятилетиями контроль за коммуникациями, которые транспортируют воду, электроэнергию и газ в квартиры, возлагался на ЖЭКи. Но в 2015 году Верховная Рада приняла проект закона № 2458, которым фактически свалила ответственность за обслуживание сетей на домовладельцев.

Исходя из документа, совладельцы дома должны сами себе найти организацию, которая будет обслуживать сети внутри дома, и оплачивать ее услуги. Но, как объясняет в комментарии OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, в Украине нет как такового рынка по предоставлению подобных услуг.

За исправность работы газовых сетей внутри дома отвечают сами жители

"Даже если все жильцы дома объединятся, найдут подходящую компанию и заключат договор, у нас просто нет законодательно утвержденного вида работ. Все, что я нашла, – это звонить 104, если произошла авария или слышно запах газа. В других случаях каких-то регуляций нет", – говорит она.

Эксперт по ЖКХ отмечает, что газотранспортные сети находятся в критическом состоянии и нуждаются в замене. Это очень опасно, тем более, когда уже несколько лет в домах не проводится обслуживание изношенной инфраструктуры, и грозит повторениями ЧП. В то же время, нет детально прописанной процедуры, как действовать совладельцам дома, исходя из новых правил.

"Закон №2458 нужно доработать в этой части. Фактически функцию по обслуживанию могут взять на себя те же облгазы, просто Министерство энергетики должно утвердить перечень работ, которые могут осуществляться в каждом доме. НКРЭКУ должны заложить расходы на обслуживание в тариф, что, правда, приведет к росту цен в платежках за газ. Однако облагазы почему-то хотят, чтобы это было отдельной платежкой, которую вы будете оплачивать управляющему дома, как посреднику, а тот уже платить за услуги компании", – рассказывает Бойко.

Обслуживанием газотранспортных коммуникаций могут заниматься облгазы Источник: ua.news

По словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, государство действительно переложило огромную проблему на плечи людей, сняв с себя ответственность за дальнейшие проблемы, которые могут возникнуть при неправильном контроле и эксплуатации газотранспортных сетей.

"Если ответственны люди, то государство должно хотя бы создать приемлемые условия для них. Ведь капитальный ремонт стоит не 40 тысяч гривен, а, условно, миллион на дом, и эти деньги нужно собирать не один год. Как их собирать, куда их вкладывать, никто не знает. Нет никакой госпрограммы и гарантий, что собранные деньги через 5-10 лет не сожрет инфляция", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В Украине 75% домов не пригодны для проживания

По словам Скубченко, не только проблемы с газом могут стать причиной очередных ЧП, в целом большинство домов находятся в аварийном состоянии.

"Ежегодно по всей Украине случаются обвалы многоэтажных домов. У нас 75% жилфонда не ремонтировалось 50 и больше лет, и никто не знает, когда и какой дом может рухнуть. А дома будут падать, они не молодеют. В Одессе только в этом году сколько зданий обвалилось?" – задается вопросом специалист.

В Украине около 75% аварийных домов Источник: "Хвиля"

Скубченко также напомнил, что в августе 2019 года, когда произошел обвал дома в городе Дрогобыч, на место приехал президент Владимир Зеленский. Он обещал дать поручение правительству провести технический аудит всего многоквартирного фонда страны и принять государственную программу модернизации.

"Почти год прошел, а были ли проверки, принята ли какая-то программа? Следом дом во Львове обвалился, а местная власть говорит: "А что мы можем сделать? Это ваш дом, берите кредит 30% на 70%, модернизируйте его". И это все, что может предложить государство", – говорит он.

Дома в Киеве могут проверить

На данный момент правоохранители рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме на столичных Позняках. Одна – взрыв газа, вторая –детонация взрывного устройства. В киевской прокуратуре же открыли производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Взрыв дома в Киеве

По состоянию на 23 июня спасатели закончили разбор завалов. Как сказала в комментарии OBOZREVATEL советник зампредседателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, если версия с газом подтвердится, местные власти будут инициировать проведения проверок всего жилого фонда столицы.

"Давайте дождемся выводов экспертизы. Как только они будут и подтвердят, что причиной взрыва была неправильная эксплуатация газотранспортной системы, мы будем инициировать и организовывать соответствующие проверки по всему городу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", – заявила она.