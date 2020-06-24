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В Украине назрела опасность из-за взрывов многоэтажек: как выйти из тупика и спасти людей

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Общество
2,4 т.

  • Газотранспортные сети Украины находятся в критическом состоянии и требуют замены

  • С 2015 года власти сняли с себя ответственность по контролю за изношенными коммуникациями и оставили эту проблему домовладельцам

  • Отсутствие должного обслуживания газовых сетей грозит периодическими взрывами и новыми жертвами

В Украине назрела опасность из-за взрывов многоэтажек: как выйти из тупика и спасти людей

Взрыв в многоэтажном доме в Киеве

Изношенность газотранспортных сетей в многоквартирных домах и отсутствие контроля за их состоянием и ремонтом может стоить украинцам жизни. Проблема в очередной раз проявилась после взрыва в жилом доме на столичных Позняках, который, вероятно, произошел из-за утечки газа.

Специалисты считают, что ситуация может усугубится, если власти законодательно не урегулируют правила обслуживания внутридомовых коммуникаций. Как в дальнейшем избежать опасности – узнавал OBOZREVATEL.

Газотранспортная сеть требует капитального ремонта

Десятилетиями контроль за коммуникациями, которые транспортируют воду, электроэнергию и газ в квартиры, возлагался на ЖЭКи. Но в 2015 году Верховная Рада приняла проект закона № 2458, которым фактически свалила ответственность за обслуживание сетей на домовладельцев.

Исходя из документа, совладельцы дома должны сами себе найти организацию, которая будет обслуживать сети внутри дома, и оплачивать ее услуги. Но, как объясняет в комментарии OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, в Украине нет как такового рынка по предоставлению подобных услуг.

За исправность работы газовых сетей внутри дома отвечают сами жители

За исправность работы газовых сетей внутри дома отвечают сами жители

"Даже если все жильцы дома объединятся, найдут подходящую компанию и заключат договор, у нас просто нет законодательно утвержденного вида работ. Все, что я нашла, – это звонить 104, если произошла авария или слышно запах газа. В других случаях каких-то регуляций нет", – говорит она.

Эксперт по ЖКХ отмечает, что газотранспортные сети находятся в критическом состоянии и нуждаются в замене. Это очень опасно, тем более, когда уже несколько лет в домах не проводится обслуживание изношенной инфраструктуры, и грозит повторениями ЧП. В то же время, нет детально прописанной процедуры, как действовать совладельцам дома, исходя из новых правил.

"Закон №2458 нужно доработать в этой части. Фактически функцию по обслуживанию могут взять на себя те же облгазы, просто Министерство энергетики должно утвердить перечень работ, которые могут осуществляться в каждом доме. НКРЭКУ должны заложить расходы на обслуживание в тариф, что, правда, приведет к росту цен в платежках за газ. Однако облагазы почему-то хотят, чтобы это было отдельной платежкой, которую вы будете оплачивать управляющему дома, как посреднику, а тот уже платить за услуги компании", – рассказывает Бойко.

Обслуживанием газотранспортных коммуникаций могут заниматься облгазы

Обслуживанием газотранспортных коммуникаций могут заниматься облгазы Источник: ua.news

По словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, государство действительно переложило огромную проблему на плечи людей, сняв с себя ответственность за дальнейшие проблемы, которые могут возникнуть при неправильном контроле и эксплуатации газотранспортных сетей.

"Если ответственны люди, то государство должно хотя бы создать приемлемые условия для них. Ведь капитальный ремонт стоит не 40 тысяч гривен, а, условно, миллион на дом, и эти деньги нужно собирать не один год. Как их собирать, куда их вкладывать, никто не знает. Нет никакой госпрограммы и гарантий, что собранные деньги через 5-10 лет не сожрет инфляция", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В Украине 75% домов не пригодны для проживания

По словам Скубченко, не только проблемы с газом могут стать причиной очередных ЧП, в целом большинство домов находятся в аварийном состоянии.

"Ежегодно по всей Украине случаются обвалы многоэтажных домов. У нас 75% жилфонда не ремонтировалось 50 и больше лет, и никто не знает, когда и какой дом может рухнуть. А дома будут падать, они не молодеют. В Одессе только в этом году сколько зданий обвалилось?" – задается вопросом специалист.

В Украине около 75% аварийных домов

В Украине около 75% аварийных домов Источник: "Хвиля"

Скубченко также напомнил, что в августе 2019 года, когда произошел обвал дома в городе Дрогобыч, на место приехал президент Владимир Зеленский. Он обещал дать поручение правительству провести технический аудит всего многоквартирного фонда страны и принять государственную программу модернизации.

"Почти год прошел, а были ли проверки, принята ли какая-то программа? Следом дом во Львове обвалился, а местная власть говорит: "А что мы можем сделать? Это ваш дом, берите кредит 30% на 70%, модернизируйте его". И это все, что может предложить государство", – говорит он.

Дома в Киеве могут проверить

На данный момент правоохранители рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме на столичных Позняках. Одна – взрыв газа, вторая –детонация взрывного устройства. В киевской прокуратуре же открыли производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Взрыв дома в Киеве

Взрыв дома в Киеве

По состоянию на 23 июня спасатели закончили разбор завалов. Как сказала в комментарии OBOZREVATEL советник зампредседателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная, если версия с газом подтвердится, местные власти будут инициировать проведения проверок всего жилого фонда столицы.

"Давайте дождемся выводов экспертизы. Как только они будут и подтвердят, что причиной взрыва была неправильная эксплуатация газотранспортной системы, мы будем инициировать и организовывать соответствующие проверки по всему городу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", – заявила она.

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  1. /Общество