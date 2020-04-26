Взрыв в Чернобыле: правда и мифы о самой страшной в истории аварии на АЭС

34 года назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая за всю историю авария в атомной энергетике. По данным украинских исследователей, реальное число жертв взрыва в Чернобыле может превышать 100 тысяч жизней.

Жуткая авария на ЧАЭС до сих пор остается причиной появления разных мифов, многие из которых не имеют ничего общего с действительностью. О самых популярных из них и о том, почему они безосновательны, расскажет OBOZREVATEL.

Взрыв в Чернобыле wikipedia.org

Миф № 1. Авария на ЧАЭС до сих пор влияет на щитовидную железу и является основной причиной рака

Взрыв на АЭС в Чернобыле в 1986 году действительно нанес сокрушительный удар по здоровью людей. Особенно пострадали дети, ликвидаторы и те, кто жил в загрязненных радиацией регионах. У последних, в частности детей, наблюдался дефицит йода. Их щитовидная железа абсорбировала радиоактивный йод из воздуха и пищи.

Однако в группу риска попали дети, рожденные до мая-июня 1986 года. Угрозы рака щитовидной железы из-за взрыва в Чернобыле для нынешних детей нет. Это объясняется тем, что первая фаза распада йода наступает через семь дней, за два месяца он распадается полностью.

Авария в Чернобыле: установка знака "Запретная зона" wikipedia.org

Кроме того, очень часто в высокой заболеваемости раком украинцы обвиняют Чернобыль. Но, согласно статистике, гораздо чаще раком болеют те, кто живет не в пострадавших от взрыва регионах, а там, где развита химическая промышленность. Исключение составляют ликвидаторы, получившие большую дозу радиации. У многих из них зависимо от величины дозы может проявиться стохастический эффект – рак из-за облучения, а также наследственные проблемы у детей.

Миф № 2. Больше всего от аварии в Чернобыле пострадала Украина

Наибольший вред от катастрофы на ЧАЭС получила не Украина, а Беларусь. Страна получила 70% радиационного загрязнения, последовавшего после взрыва. Загрязнение добралось также до Норвегии, Швеции, Финляндии, России. Всего получили дозу радиации более 200 тысяч квадратных километров.

Авария на ЧАЭС Getty Images

Миф № 3: Генетические последствия Чернобыля для человечества ужасны

60 лет подробных научных исследований всей мировой науки не обнаружили на человеке каких-либо генетических последствий, вызванных радиацией. Поэтому разговоры о генетических последствиях аварии на ЧАЭС являются не более чем популярным мифом.

Миф № 4: В зоне отчуждения природа процветает

В экосистеме Чернобыля ученые действительно обнаружили увеличение популяции некоторых крупных млекопитающих в семь раз. Из чего они сделали вывод, что человечество, вероятно, хуже влияет на животных, чем радиация. А The Guardian назвала Чернобыль "раем для дикой жизни".

Зона отчуждения ЧАЭС tsn.ua

Стоит отметить, что такие исследования основаны на данных переписей и камер, отслеживающих крупную фауну, волков, кабанов и диких лошадей. При этом данные приводятся о количестве диких животных, но не об их здоровье.

Исследования биологов на небольших животных – мышах и птицах – обнаружили у них частые мутации, физические деформации и сокращение популяции. А команда ученых из университета Техаса обнаружила более высокий, чем ожидалось, уровень мутаций у грызунов, которые постоянно живут в условиях радиационного излучения в зоне Чернобыля.

Разрушенный четвертый блок ЧАЭС Getty Images

Миф № 5: Взрыв в Чернобыле стал худшей ядерной катастрофой всех времен

Несмотря на то, что аварию в Чернобыле часто называют худшей ядерной катастрофой всех времен, были и другие ядерные события, которые гораздо больше загрязняли атмосферу вредными изотопами.

Так, заводы по производству плутония США и СССР ежедневно выбрасывали по 200 миллионов кюри радиоактивных отходов в окружающую среду.

До запрета ядерных испытаний в 1963 году всего было взорвано 520 ядерных бомб в атмосфере, что привело к выбросу миллиардов кюри радиоактивных изотопов.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС wikipedia.org

Для сравнения, авария на ЧАЭС спровоцировала выброс в атмосферу 45 миллионов кюри радиоактивного йода, который вызывает рак щитовидной железы у людей. А бомбы США и СССР в 1945-1962 годах выбросили 20 миллиардов кюри такого йода.

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