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26 апреля • обновлено в 06:56
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Взрыв в Чернобыле: правда и мифы о самой страшной в истории аварии на АЭС

1.5т
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34 года назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшая за всю историю авария в атомной энергетике. По данным украинских исследователей, реальное число жертв взрыва в Чернобыле может превышать 100 тысяч жизней.

Жуткая авария на ЧАЭС до сих пор остается причиной появления разных мифов, многие из которых не имеют ничего общего с действительностью. О самых популярных из них и о том, почему они безосновательны, расскажет OBOZREVATEL.

Взрыв в Чернобыле

Взрыв в Чернобыле

wikipedia.org

Миф № 1. Авария на ЧАЭС до сих пор влияет на щитовидную железу и является основной причиной рака

Взрыв на АЭС в Чернобыле в 1986 году действительно нанес сокрушительный удар по здоровью людей. Особенно пострадали дети, ликвидаторы и те, кто жил в загрязненных радиацией регионах. У последних, в частности детей, наблюдался дефицит йода. Их щитовидная железа абсорбировала радиоактивный йод из воздуха и пищи.

Однако в группу риска попали дети, рожденные до мая-июня 1986 года. Угрозы рака щитовидной железы из-за взрыва в Чернобыле для нынешних детей нет. Это объясняется тем, что первая фаза распада йода наступает через семь дней, за два месяца он распадается полностью.

Авария в Чернобыле: установка знака "Запретная зона"

Авария в Чернобыле: установка знака "Запретная зона"

wikipedia.org

Кроме того, очень часто в высокой заболеваемости раком украинцы обвиняют Чернобыль. Но, согласно статистике, гораздо чаще раком болеют те, кто живет не в пострадавших от взрыва регионах, а там, где развита химическая промышленность. Исключение составляют ликвидаторы, получившие большую дозу радиации. У многих из них зависимо от величины дозы может проявиться стохастический эффект – рак из-за облучения, а также наследственные проблемы у детей.

Миф № 2. Больше всего от аварии в Чернобыле пострадала Украина

Наибольший вред от катастрофы на ЧАЭС получила не Украина, а Беларусь. Страна получила 70% радиационного загрязнения, последовавшего после взрыва. Загрязнение добралось также до Норвегии, Швеции, Финляндии, России. Всего получили дозу радиации более 200 тысяч квадратных метров.

Авария на ЧАЭС

Авария на ЧАЭС

Getty Images

Миф № 3: Генетические последствия Чернобыля для человечества ужасны

60 лет подробных научных исследований всей мировой науки не обнаружили на человеке каких-либо генетических последствий, вызванных радиацией. Поэтому разговоры о генетических последствиях аварии на ЧАЭС являются не более чем популярным мифом.

Миф № 4: В зоне отчуждения природа процветает

В экосистеме Чернобыля ученые действительно обнаружили увеличение популяции некоторых крупных млекопитающих в семь раз. Из чего они сделали вывод, что человечество, вероятно, хуже влияет на животных, чем радиация. А The Guardian назвала Чернобыль "раем для дикой жизни".

Зона отчуждения ЧАЭС

Зона отчуждения ЧАЭС

tsn.ua

Стоит отметить, что такие исследования основаны на данных переписей и камер, отслеживающих крупную фауну, волков, кабанов и диких лошадей. При этом данные приводятся о количестве диких животных, но не об их здоровье.

Исследования биологов на небольших животных – мышах и птицах – обнаружили у них частые мутации, физические деформации и сокращение популяции. А команда ученых из университета Техаса обнаружила более высокий, чем ожидалось, уровень мутаций у грызунов, которые постоянно живут в условиях радиационного излучения в зоне Чернобыля.

Разрушенный четвертый блок ЧАЭС

Разрушенный четвертый блок ЧАЭС

Getty Images

Миф № 5: Взрыв в Чернобыле стал худшей ядерной катастрофой всех времен

Несмотря на то, что аварию в Чернобыле часто называют худшей ядерной катастрофой всех времен, были и другие ядерные события, которые гораздо больше загрязняли атмосферу вредными изотопами.

Так, заводы по производству плутония США и СССР ежедневно выбрасывали по 200 миллионов кюри радиоактивных отходов в окружающую среду.

До запрета ядерных испытаний в 1963 году всего было взорвано 520 ядерных бомб в атмосфере, что привело к выбросу миллиардов кюри радиоактивных изотопов.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

wikipedia.org

Для сравнения, авария на ЧАЭС спровоцировала выброс в атмосферу 45 миллионов кюри радиоактивного йода, который вызывает рак щитовидной железы у людей. А бомбы США и СССР в 1945-1962 годах выбросили 20 миллиардов кюри такого йода.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Теги
СССР Энергетика взрыв История Украины История Экология экологическая катастрофа авария Чернобыльская АЭС
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