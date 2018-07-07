Некоторые размышления по "Молоту".

1. ВПК в настоящее время из-за отсталой инфраструктуры и основных фондов не в состоянии обеспечить ВСУ качественным вооружением и боевой техникой (есть отдельные примеры, но это не к нашему случаю).

2. Засекреченность программ и контрактов является ширмой для злоупотреблений.

Поэтому никто и никогда не узнает из каких материалов были сделаны эти минометы, соответствовали ли они технической документации и соблюдалась ли технология производства.

Материаловедческую экспертизу (независимую) разорвавшихся ствола (стволов) даже и проводить не будут под предлогом секретности, а если и проведут - то к ее выводам серьезные эксперты отнесутся скептически.

Вывод: исходя из того, что Верховный Главнокомандующий дал задание МО и ВСУ (у которых есть конфликт интересов в данном деле) провести служебную проверку за неделю, с вероятностью 100% могу предположить, что вывод комиссии будет однозначным - ОШИБКА РАСЧЕТА, ВЗРЫВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВОЙНОГО ЗАРЯЖАНИЯ. А это означает, что семьи погибших военнослужащих не получат все причитающиеся им компенсации и выплаты.