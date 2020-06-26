Переселенка с Донбасса осталась на улице без вещей и документов. Эксклюзив о пострадавших от взрыва в Киеве

Во время взрыва дома на Позняках в Киеве лишились жилья не только хозяева квартир, но и арендаторы. И если первым местная власть обещает помощь, то о съемщиках речи не идет, людей даже не включили в списки пострадавших. Из-за этого одну из квартиранток, переселенку с Донбассу, выселяют из общежития.

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Перед взрывом мастер снимал счетчики

Валерия Шипуля, переселенка из Снежного Донецкой области, с 2014 года жила в доме на улице Крушельницкой, 1/5, который взорвался 20 июня. Вместе с другой девушкой они арендовали трехкомнатную квартиру.

Валерия Шипуля Facebook Валерии Шипули

Девушке повезло, что за 10 минут до ЧП она уехала на работу. А вот ее соседка оказалась в эпицентре взрыва.

"Мы жили на 9-м этаже именно этого злосчастного подъезда. За несколько дней до трагедии, 16 июня, к нам пришел газовщик и снял счетчик на поверку. Это касалось всего подъезда. Он минут 40 возился, все никак не мог поставить заглушку, постоянно газ подтравливал. Даже оставил свою визитку "на всякий случай". Заглушка была такой подозрительной, что мы каждый раз перекрывали газовый стояк. Вскипятили чайник, перекрыли. Я слышала от соседей, что они жаловались на запах газа и вызывали аварийку", – вспоминает Валерия.

"Когда рвануло, соседка была дома. Она оказалась заблокирована вместе с другими жильцами, потому что лестницы на 8-й этаж уже не было. Их спасатели выводили через другой подъезд и крышу. В панике женщина даже успела набрать мобильный газовщика и сказать: "У нас полдома взорвалось, что делать?" Мастер ответил, что она ошиблась номером", – рассказывает она.

Последствия взрыва на Позняках Лига

Не включили в список пострадавших

Валерия еще с пятью квартирантами, которые также пострадали от взрыва, каждый день ходят на собрания жильцов. В поврежденных квартирах у них остались личные вещи, деньги, документы. Она живет у знакомых, а ее соседка – в общежитии, которое предоставили пострадавшим. Но сейчас ее уже выселяют оттуда.

"Нас не включили в список пострадавших. Мы снимали квартиру как переселенцы, платили только коммунальные услуги, делали ремонт. Теперь я даже не могу восстановить паспорт и справку переселенца. Потому что в списках пострадавших нас нет. Мы задавали вопрос властям, но нас не слышат. Мы хотим только одного – чтобы нас не игнорировали и наладили диалог. Мы же не просим чего-то сверхъестественного", – возмущается Валерия.

Она отмечает, что взрыв подъезда стал для нее и других квартирантов еще одним стрессом, в Снежном шесть лет назад пережила взрывы и обстрелы. Сейчас некоторые из квартирантов даже не могут спать.

На месте взрыва дома 112

Одна из квартиранток на 4-м этаже, мать двоих детей, после взрыва даже не подумала собирать свои вещи или документы. Она стучала в квартиры соседей и пыталась им помочь покинуть опасное место. Теперь женщина тоже осталась без помощи властей.

В Киевской администрации нам сказали, что о проблеме квартирантов злополучного дома узнали из соцсетей.

"Пусть эти люди соберутся, напишут нам заявление, укажут все свои данные, передадут в городскую и районные администрации. Мы с ними свяжемся и будем решать вопросы, поможем", – пообещала советник заместителя городского главы Киева Юлия Грамотная.