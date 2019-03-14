"Взращивают манкуртов!" Бондаренко закатила истерику на росТВ из-за Бандеры

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко возмутилась из-за того, что в современной украинской истории реабилитированы имена Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры.
Она заявила, что это сделано для насаждения в Украине идеи антирусскости и обвинила родную страну в навязывании якобы неправильной истории . Свое недовольство Бондаренко продемонстрировала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Елена Бондаренко
Скриншот видео
"Все эти символы — и Мазепа, и Бандера, и Петлюра — это по сути символы антирусскости. Был бы там какой-нибудь Чингисхан — и Чингисхана туда бы приплели! Все что угодно, чтобы просто отношения между двумя странами испортились", — закатила истерику в присущей ей манере бывшая соратница Януковича.
"На этой символике, пока ее вбрасывают в украинское общество, пока взращивают этих манкуртов среди молодых людей через преподавание вот такой вот истории в школах, в университетах, в это время сидит себе Петр Алексеевич (Порошенко, президент Украины. — Ред.) и хорошо себя чувствует", — не умолкала Бондаренко, поддерживая пророссийскую риторику пропагандистской передачи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сентябре Бондаренко засветилась на российском телевидении со скандальным выступлением о якобы тотальном притеснении русского языка в Украине.
В ноябре она разразилась оскорблениями в адрес Украины из-за празднования пятой годовщины Революции Достоинства.
Также экс-регионалка оскандалилась заявлением о том, что подъем патриотизма в Украине является попыткой США оторвать ее от "русского единства".
В январе Бондаренко нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.
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