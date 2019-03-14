"Взращивают манкуртов!" Бондаренко закатила истерику на росТВ из-за Бандеры

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко возмутилась из-за того, что в современной украинской истории реабилитированы имена Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры.

Она заявила, что это сделано для насаждения в Украине идеи антирусскости и обвинила родную страну в навязывании якобы неправильной истории . Свое недовольство Бондаренко продемонстрировала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Все эти символы — и Мазепа, и Бандера, и Петлюра — это по сути символы антирусскости. Был бы там какой-нибудь Чингисхан — и Чингисхана туда бы приплели! Все что угодно, чтобы просто отношения между двумя странами испортились", — закатила истерику в присущей ей манере бывшая соратница Януковича.

"На этой символике, пока ее вбрасывают в украинское общество, пока взращивают этих манкуртов среди молодых людей через преподавание вот такой вот истории в школах, в университетах, в это время сидит себе Петр Алексеевич (Порошенко, президент Украины. — Ред.) и хорошо себя чувствует", — не умолкала Бондаренко, поддерживая пророссийскую риторику пропагандистской передачи.

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