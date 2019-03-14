|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Взращивают манкуртов!" Бондаренко закатила истерику на росТВ из-за Бандеры

2.1тЧитать материал на украинском

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко возмутилась из-за того, что в современной украинской истории реабилитированы имена Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры.

Она заявила, что это сделано для насаждения в Украине идеи антирусскости и обвинила родную страну в навязывании якобы неправильной истории . Свое недовольство Бондаренко продемонстрировала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко

Елена Бондаренко

Скриншот видео

"Все эти символы — и Мазепа, и Бандера, и Петлюра — это по сути символы антирусскости. Был бы там какой-нибудь Чингисхан — и Чингисхана туда бы приплели! Все что угодно, чтобы просто отношения между двумя странами испортились", — закатила истерику в присущей ей манере бывшая соратница Януковича.

Новости
"Фашисты и неонаци!" Экс-регионалка набросилась на украинцев в эфире росТВ

"На этой символике, пока ее вбрасывают в украинское общество, пока взращивают этих манкуртов среди молодых людей через преподавание вот такой вот истории в школах, в университетах, в это время сидит себе Петр Алексеевич (Порошенко, президент Украины. — Ред.) и хорошо себя чувствует", — не умолкала Бондаренко, поддерживая пророссийскую риторику пропагандистской передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Елена БондаренкоСтепан БандераСимон ПетлюраИван МазепаПетр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
25
9
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
нелюбителям «вот такой вот истории» надо принять историю как она есть. Из истории не вычеркнешь ни Бандеру, ни Сталина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Не вижу ничего плохого в насаждении «антирусскости»)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Гетьман Елена, это оборачивается против 25% русских граждан Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения