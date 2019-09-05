Вжарит на юге и зальет запад: появился прогноз погоды на выходные в Украине

В Украине на выходных, 7 и 8 сентября, погода будет достаточно неоднозначной: на западе выпадут дожди, а на юг вернется летняя жара.

Так, как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 7 сентября, в Украине преимущественно без осадков. Только на Закарпатье, а также во Львовской и Волынской областях возможны дожди и грозы.

На западе холодное всего – местами +21 градус. В северных регионах +25, на востоке и в центре +28. На юге – до 29 выше нуля.

В Киеве сухо, ночью 13-15, а днем 23-25 градусов тепла.

Погода в Украине на выходных 7 и 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют дожди только на западе страны. В этих областях +25, на два градуса выше на севере и востоке.

В центре и на юге – от +27 до +29.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в большинстве областей Украины с 5 сентября ожидается небольшое потепление, а в выходные будет жаркая погода.

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