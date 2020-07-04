Подскочит до +39! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на воскресенье

Кирилл Лютый Общество 16:35, 4.07.2020 Обновлено: 16:45, 4.07.2020

В воскресенье, 5 июля, в большинстве регионов Украины будет сухо и жарко.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Воскресенье в Украине будет жарким и дальше на востоке, юге и в большинстве центральных областей, +30 +35, местами +36 +39 градусов! На западе и севере ожидается +25 +30 градусов, в Карпатах местами +12 +19 градусов", – написала она.

Диденко отметила, что лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут дожди с грозами.

В Киеве также вероятны небольшие осадки, температура воздуха не должна превысить +30 градусов.

Фото - facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.

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