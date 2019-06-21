Вжарит до +36! Синоптики пообещали аномальную погоду в Украине

В Украине в пятницу, 21 июня, ожидается сухая и жаркая погода, вплоть до аномальной.

При этом в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях следует ожидать дождей, сообщает Укргидрометцентр.

“21 июня сухая жаркая погода, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с”, – говорится в сообщении.

Жара в Украине Подробности

Температура днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°.

В Киеве и Киевской области 21 июня сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице днем 31-33°; по области 29-34°.

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей. Также врачи советуют каждый день пить по 30 мл воды на каждый кг веса, но делать это строго до определенного времени.

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