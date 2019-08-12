Вжарит до +35: синоптики пообещали адский зной в Украине

В понедельник,12 августа, в Украину вернется адская жара. Осадков не прогнозируется по всей территории страны.

Так, ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью 13–18°, на юге и западе до 22°; днем 28–33°, на юге Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье до 35°.

Жара в Украине Иллюстрация

В Киеве 12 августа также без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью 16–18°, днем 28–30°.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая неделя не принесет существенных изменений в температурном режиме. В Украине сохранится жаркая погода, на юге до +33 градусов.

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