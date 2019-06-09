Вжарит до +35! Синоптик предупредила об адской погоде в Украине

В Украине с понедельника, 10 июня и всю неделю продержится сильная жара с максимальным значением до +35 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что немного прохладнее будет в западных регионах страны.

"Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю. Дневная температура воздуха составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 27 + 31 градус. Пожарная опасность возрастет также, особенно в засушливых местах. Осторожно!" – предупредила она.

При этом Диденко добавила, что вместе с жарой по стране пройдут кратковременные дожди.

"Кратковременные дожди с грозами завтра, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. Не забываем, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории сухо", – добавила метеоролог.

В Киеве 10 июня будет жарко, до +32, но возможно пройдет грозовой дождь.

"Так что делайте запасы терпения, льда, вентиляторов, чистите кондиционеры, чтобы не дышать микробами, пейте много воды, панамки - детям, себе - веера и поспать в обед минут 15-20-ть, хотя бы на клавиатуре", – заключила Диденко.

Карта погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, большую часть территории Украины накроют грозы, которые будут сопровождаться градом и сильным ветром.

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