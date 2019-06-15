Вжарит до +34: синоптики уточнили аномальный прогноз по Украине

В субботу, 15 июня, в Украине опять ожидается жаркая погода, однако днем в северо-западной части страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью без осадков, днем в северных, большинстве западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +16...+21 градус, в восточных областях и в Карпатском регионе местами +12...+15 градусов; днем +27...+32 градуса, на юге и востоке страны до +34, в Карпатах +22...+27 градусов.

Жара в Украине "Гордон"

В Киеве во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около +20, днем +30...+32 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, прогнозируется сухая и жаркая погода, местами пройдут дожди.

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