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Вжарит до +34: синоптики уточнили аномальный прогноз по Украине

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В субботу, 15 июня, в Украине опять ожидается жаркая погода, однако днем в северо-западной части страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью без осадков, днем в северных, большинстве западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +16...+21 градус, в восточных областях и в Карпатском регионе местами +12...+15 градусов; днем +27...+32 градуса, на юге и востоке страны до +34, в Карпатах +22...+27 градусов.

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Жара в Украине

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"Гордон"

В Киеве во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около +20, днем +30...+32 градуса.

Вжарит до +34: синоптики уточнили аномальный прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, прогнозируется сухая и жаркая погода, местами пройдут дожди.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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