Выжил после удара тока в 27 тысяч вольт: на Николаевщине родители бросили в больнице обожженого сына

В Первомайске Николаевской области родители бросили сына, который чудом выжил после удара тока в 27 тысяч вольт.

Как сообщает КП, последние три года Саша Тишков живет в Первомайской многопрофильной лечебнице. Здесь для мальчика обустроили отдельную комнату, есть и диван, и телевизор, и стол, чтоб заниматься уроками. Преподаватели из местной школы-интерната приходят проводить занятия.

"Вот только учеба дается ему тяжело: пострадавшие от ожогов пальчики с трудом удерживают ручку. Говорить мальчишка тоже не может - зарастает катетер в горле", - пишет СМИ. Отмечается, что в октябре 2015-го Саша влез в трансформаторную будку на железнодорожном перегоне и получил удар током в 27 тысяч вольт. Мальчишка вспыхнул как факел, одежда на нем полностью сгорела. Лежащего, обуглившегося, без сознания его обнаружил старший брат Игорь. Медики ужаснулись: 85% ожогов, большинство глубоких.

Саша Тишков КП

"Но ребенок в этой борьбе показал себя как герой. Тогда еще шестилетний мальчик пережил кому, десятки операций, терпел изнурительные процедуры и сам боролся за свою жизнь. Волонтеры, помогавшие семье лекарствами и деньгами, поражались стойкости маленького мужчины. Ведь к телесной боли добавилась еще и душевная. Почти сразу же после случившегося мать Саши бросила его. Побыла с ним лишь пару дней, затем вышла из больницы, якобы в банк крови, и больше не вернулась. Женщину так и не нашли", - рассказывает издание.

После этого вся забота о Саше, его двоих братьях и двух сестрах легла на плечи отца многодетного семейства - Сергея Викторовича. Он вынужден был уйти с работы, чтобы каждый день быть рядом с сыном. К сожалению, и ему эта ноша оказалась не по плечу. В январе 2018-го суд лишил Сергея Тишкова родительских прав. Маленький Саша остался в больнице один, остальных детей определили в интернаты.

Саша Тишков КП

В управлении по делам детей Первомайского горсовета говорят: семья Тишковых еще до трагедии числилась неблагополучной, была на учете, поэтому лишение родительских прав было делом времени. Теперь ребенку ищут новых родителей.

"Саше нужны деньги на лечение, где именно его будут лечить - определят врачи, - рассказала заведующая сектором опеки, попечительства и усыновления Управления по делам детей Первомайского горсовета Лариса Волошаненко. - Сейчас на его счету - 300 тысяч гривен, собранные волонтерами и неравнодушными жителями. Но медики говорят, что этого хватит только на оплату проживания и питания за границей, а на лечение еще потребуется немаленькая сумма. Время идет, установленный в горле Саши катетер зарастает, мальчик не разговаривает, только шипит".

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