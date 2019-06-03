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Выжил под "Градами", но умер от отравления: стало известно о внезапной смерти Героя АТО

1.1тЧитать материал на украинском

В сети появилась информация о том, что 31 мая скончался боец спецподразделения МВД Украины "Восток" Руслан Зверев (друг "Зверь"). Ему было 37 лет. Во время отпуска мужчина впал в кому из-за пищевого отравления и умер, не приходя в сознание.

В 2014 году Зверев одним из первых добровольцев отправился защищать Украину от агрессии Российской Федерации, был участником широкинской наступательной операции, сообщается на странице спецподразделения МВД "Восток" в Facebook.

Сослуживцы Героя отмечают, что он всегда был готов отдать свою жизнь за Украину и своих побратимов, был честным, верным и смелым. О трагической смерти Зверева сообщили и на странице IT Sector в Facebook.

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Руслан Зверев

Руслан Зверев

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Руслан Зверев

Руслан Зверев

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Руслан Зверев

Руслан Зверев

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

"Его не взяли "Грады" в Широкино, его не достали мины под Гранитным, пули врага в него не попали под Авдеевкой, Марьинкой и Попасной. Много можно вспоминать о "Звере". Например, как он провтыкал РКК в Широкино, когда оттягивал убитого бойца в укрытие. Или как он заминировал выход из нашей шахты гранатами. Как он традиционно прыгал с парашютом на 2 августа. Или как постоянно шутливо обещал набрать массу и "проучить" своего лучшего друга. Это был настоящий Боец, который незамедлительно шел делать свое дело. Который всегда был в первых и лучших. Таких, как он, называют настоящий мужчина, – вспоминают умершего защитника в некрологе.

Также отмечается, что Зверев был единственным сыном в семье. У него остались пожилые родители.

Руслан Зверев в зоне АТО

Руслан Зверев в зоне АТО

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Руслан Зверев с побратимами

Руслан Зверев с побратимами

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Руслан Зверев (друг "Зверь")

Руслан Зверев (друг "Зверь")

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Руслан Зверев с сослуживцами на войне

Руслан Зверев с сослуживцами на войне

Facebook спецподразделения МВД "Восток"

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня стало известно о трагической и преждевременной гибели Игоря Прозапаса (друга "Кихота") – бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии.

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Место
Украина
Тег
МВД
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леня зе
леня зе
вот это силос .на кого рассчитано🤮
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Сала обожралси
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