Грабеж кораблей: выяснилось, что Россия сделала с трусами украинских моряков

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за сырости".
Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV. В частности, речь идет о предметах одежды (в том числе нижнем белье) – корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в Украину полностью разграбленными.
Российские следователи объяснили адвокату, что сгнившие вещи они уничтожили.
"Как мне пояснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без ухода – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены… Попросту говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", – рассказал Полозов.
Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так вот и стояли".
Возвращенные корабли в Очакове
president.gov.ua
Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители моряков.
Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.
"Там американская система стоит. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. Т.е. это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.
Возвращенные корабли в Очакове
president.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
18 ноября 2019 года Россия передала Украине военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал полный перечень имущества, которое было украдено. Помимо оборудования, оружия и документации, это огнетушители, фонари, кухонная плита и... унитазы.
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