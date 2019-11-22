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22 ноября • обновлено в 23:00
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Грабеж кораблей: выяснилось, что Россия сделала с трусами украинских моряков

3.4т
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В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях "сгнили из-за сырости".

Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире ObozTV. В частности, речь идет о предметах одежды (в том числе нижнем белье) – корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в Украину полностью разграбленными.

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Российские следователи объяснили адвокату, что сгнившие вещи они уничтожили.

"Как мне пояснили следователи, из-за влажности и условий содержания – корабли были без ухода – часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены… Попросту говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", – рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра: "Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так вот и стояли".

Возвращенные корабли в Очакове

Возвращенные корабли в Очакове

president.gov.ua

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Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флэш-накопители моряков.

Кроме того, россияне изъяли радионавигационное оборудование.

"Там американская система стоит. На мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. Т.е. это уже область промышленной или военной разведки", – добавил Полозов.

Возвращенные корабли в Очакове

Возвращенные корабли в Очакове

president.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
Керченский пролив пленные моряки
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А про гальюны? Де гальюны? Напистели опять рагули?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Домбровска Катерина, это твой рот прогнил от множественных минетов . Видимо дешевая ..на обочине зарабатываешь?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Бабаев Бабай, так тоже сгнили, наверное, от сырости.... ))))) Раиссяне врут - как дышат. Такой вот гнилой народец, поэтому у них всё и гниет )))).
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