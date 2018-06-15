Выяснилось, кто бросил дорогущий Aston Martin на трассе Харьков-Днепр

Брошенный на трассе Харьков-Днепр спорткар Aston Martin DB11 принадлежит крымчанину Илье Каинову.

"Реальный собственник - Илья Каинов. Это крымчанин, насколько я знаю. Больше ничего. На лобовом стекле оказался листок с логотипом компании "Биосферы". Мы тут переполошились и провели свое расследование. Когда поняли, что она не наша, то решили, что Бог с ним. А тут уже смотрю, что некоторые сайты начали писать, что это собственник "Биосферы" попал в аварию", — рассказал PR-директор компании Александр Шевченко.

Протокол с места ДТП

По его словам, соучредитель "Биосферы" Влад Гуристримба просто ехал мимо в момент аварии.

"Он помог этому Илье выбраться из машины, а тот так спешил в аэропорт, что попросил листок бумаги: "Я напишу записку и полечу дальше". Влад вырвал листок бумаги, тот написал записку и уехал. Соответственно в протоколе есть подписи Влада и других свидетелей. Но мы здесь никаким боком. Кроме блокнота, который в аварии не пострадал", — резюмировал Шевченко.

Тот самый Aston Martin

И та самая записка

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