Выяснилось, какая связь между пожарами в мире и изменением климата

Вероника Ковбасюк Общество 17:54, 22.04.2020 Обновлено: 17:54, 22.04.2020

Изменение климата создает "идеальные условия" для пожаров во всем мире.

Об этом рассказал глава Украинской климатической сети Илья Еременко, написала пресс-служба УКС на своей странице в Facebook, объяснив, как пожары, со своей стороны, влияют на парниковые выбросы в атмосферу.

"По словам главы УКС Ильи Еременко, изменение климата создает для пожаров идеальные условия: температура становится выше, засухи – чаще и продолжительнее. Все становится сухим и готовым вспыхнуть, как только появляется человек со спичкой", – говорится в сообщении.

Пожары и изменение климата. Иллюстрация

По информации УКС, одновременно пожары сами увеличивают парниковые выбросы в атмосферу, особенно, когда горят торфяники. Ежегодно объемы выбросов углекислого газа из-за них достигают примерно восьми миллиардов тонн.

Карта очагов по состоянию на 22 апреля
NASA

"Это, по данным Greenpeace, составляет половину выбросов, которые делают все угольные электростанции мира. То есть от пожаров парниковый эффект значительно усиливается и создаются условия для новых возгораний", – подчеркнули в климатической сети.

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