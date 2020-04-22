Выяснилось, какая связь между пожарами в мире и изменением климата
Изменение климата создает "идеальные условия" для пожаров во всем мире.
Об этом рассказал глава Украинской климатической сети Илья Еременко, написала пресс-служба УКС на своей странице в Facebook, объяснив, как пожары, со своей стороны, влияют на парниковые выбросы в атмосферу.
"По словам главы УКС Ильи Еременко, изменение климата создает для пожаров идеальные условия: температура становится выше, засухи – чаще и продолжительнее. Все становится сухим и готовым вспыхнуть, как только появляется человек со спичкой", – говорится в сообщении.
По информации УКС, одновременно пожары сами увеличивают парниковые выбросы в атмосферу, особенно, когда горят торфяники. Ежегодно объемы выбросов углекислого газа из-за них достигают примерно восьми миллиардов тонн.
"Это, по данным Greenpeace, составляет половину выбросов, которые делают все угольные электростанции мира. То есть от пожаров парниковый эффект значительно усиливается и создаются условия для новых возгораний", – подчеркнули в климатической сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но позже появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.