Главная Новости
22 апреля • обновлено в 18:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Выяснилось, какая связь между пожарами в мире и изменением климата

858
Читать материал на украинском

Изменение климата создает "идеальные условия" для пожаров во всем мире.

Об этом рассказал глава Украинской климатической сети Илья Еременко, написала пресс-служба УКС на своей странице в Facebook, объяснив, как пожары, со своей стороны, влияют на парниковые выбросы в атмосферу.

"По словам главы УКС Ильи Еременко, изменение климата создает для пожаров идеальные условия: температура становится выше, засухи – чаще и продолжительнее. Все становится сухим и готовым вспыхнуть, как только появляется человек со спичкой", – говорится в сообщении.

Пожары и изменение климата. Иллюстрация

Пожары и изменение климата. Иллюстрация

По информации УКС, одновременно пожары сами увеличивают парниковые выбросы в атмосферу, особенно, когда горят торфяники. Ежегодно объемы выбросов углекислого газа из-за них достигают примерно восьми миллиардов тонн.

Карта очагов по состоянию на 22 апреля

Карта очагов по состоянию на 22 апреля

NASA

"Это, по данным Greenpeace, составляет половину выбросов, которые делают все угольные электростанции мира. То есть от пожаров парниковый эффект значительно усиливается и создаются условия для новых возгораний", – подчеркнули в климатической сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги