Соседи 75-летней Валентины Подвербной из Чернигова, которая стала самой возрастной мамой в Украине, упрекают в грубом и неуважительном поведении, а также нецензурной брани при дочери.

Чиновники же считают, что ей можно вменять только излишнюю материнскую заботу о ребенке, пишет "КП в Украине".

Как живет самая пожилая мама в Украине kp.ua

Издание отмечает, что вопросы начались, как только женщина выписалась из роддома. Она принимала финансовую помощь, однако напрочь отказывалась пускать на порог журналистов, благотворителей, а также социальных работников и медиков.

Соседи, которым удалось побывать у нее в квартире, рассказали о грязи и смраде там.

Свою дочь Анну-Марию женщина вывозила на прогулку в полностью закрытой коляске, она категорически избегала общения с другими матерями и детьми. В городе начали распространяться слухи о том, что дочь живет умственно отсталой, немой и больной.

В службе по делам детей Черниговской ОГА заявили, что эта семья является непростой, однако есть куда более сложные случаи.

"Валентина Подвербная гипертрофированно любит дочь, но это не повод, чтобы отбирать у нее ребенка. Девочка вовремя пошла в школу, находится под наблюдением врачей. За мамой и дочкой смотрят социальные службы, семья на постоянном контроле у местных властей", – рассказали чиновники.

Анна-Мария (в центре) в школе учится неплохо cheline.com.ua

Также регулярно поступают жалобы, что женщина использует дочь в корыстных целях, однако в полиции уточнили, что единственное заявление о том, что Подвербная может заниматься попрошайничеством было в 2013 году.

Глава Новозаводского районного совета Татьяна Кузнецова-Молодчая рассказала, что они каждый раз пишут правоохранителям запрос с целью проверить факты, но получают ответ, что они не подтверждаются.

"Вот и сейчас написали, а также сделали запрос в школу, чтобы узнать, как с девочкой организовано дистанционное обучение", – рассказала она.

Кузнецова-Молодчая отметила, что учеба помогла девочке социализироваться, хотя были опасения, что мама станет этому мешать. Приведя Анну-Марию в первый класс, Валентина категорически заявила, что будет сидеть рядом с дочерью на уроках. С большим трудом удалось уговорить ее ждать перемен в коридоре.

"На девочку в школе жалоб нет. Разве только говорят о ее гиперактивности. Родители скорее жалуются на маму, что она надоедает учителям. Анна-Мария учится неплохо, у нее явные способности к математике, хорошо даются гуманитарные предметы. Есть проблемы с письмом, но, думаем, это пройдет. По рекомендации педагогов мама водила девочку на кружки, но выбирает их она на свое усмотрение. Например, хочет, чтобы дочка рисовала, хотя девочке определенно больше бы подошли танцы", – рассказала глава райсовета.

Кузнецова-Молодчая добавила, что недавно женщине помогли купить новую мебель, однако в квартиру она все равно никого не пускает, но часто приходит к ней на прием.

"Я знаю, что мама покупает для дочери только самые качественные продуты – строго следит, чтобы не было искусственных красителей, добавок и ГМО, одевает девочку в новые вещи только из натуральных волокон. Заключила договор с семейным врачом, хотя по-прежнему не доверяет медикам. Когда у Анны-Марии поднялась температура, она позвонила мне. Я прислала автомобиль, чтобы девочку отвезли на осмотр в больницу", – рассказала чиновница.

Как живет самая пожилая мама в Украине cheline.com.ua

При этом местные жители не так радужно все описывают. Одна из жительниц Чернигова Валерия Шашенок рассказала, что женщина ведет себя очень странно: они с дочерью могут пялиться на окружающих, громко их обсуждать. Девочка свободно может попросить у прохожих деньги.

Также соседи Валентины недовольны тем, как грубо и неуважительно она себя ведет. Жители города говорят, что нецензурная брань является обычным делом для пенсионерки, а дочь за ней повторяет.

"Прошлым летом была свидетелем сцены в троллейбусе: девочка громко разговаривала, и одна из пассажирок сделала замечание Валентине. В ответ – поток такой брани. Я не раз наблюдала, как Подвербная гуляла с девочкой в районе проспекта Мира. С укутанной малышки просто пот градом лился. Знакомые говорили маме, что Анна одета чересчур тепло, но Валентина только материлась. Правда, вещи на девочке были новые, добротные. И в адрес дочки она никогда не ругалась – только на окружающих", – отметила еще одна горожанка Оксана Владимировна.

По словам черниговчанки Натальи Борздой, сейчас к женщине ходит много волонтеров, она принимает помощь от них: "Люди, которые ближе Валентину знают, говорят, что сейчас у нее дома порядок. Даже посуда дорогая фирменная есть".

Женщина считает, что просить чиновников отбирать дочь у матери не стоит, потому что девочке от этого легче не станет, а Валентина все-таки не алкоголичка и не избивает дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валентина Подвербная родила дочь в 2011 году в возрасте 66 лет, став уже на то время самой пожилой матерью в Украине.

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