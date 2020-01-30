Выяснилось, как номер квартиры может повлиять на судьбу человека

Номер квартиры способен повлиять на жизнь проживающих в ней людей, помогая привлекать удачу в той или иной сфере.

О том, как именно, пишет DELFI со ссылкой на объяснения нумерологов. Они, в частности, советуют адаптироваться к определенному энергетическому фону, излучаемому числом на двери вашего жилья, чтобы как можно быстрее добиться достижения целей и успеха.

Отмечается, что цифры несут в себе информацию и энергию, поэтому управляют настоящим и будущим, а также дарят людям хорошее настроение или же забирают его. А разобраться в этом поможет специальный анализ.

Номер квартиры влияет на судьбу тех, кто в ней живет

Так, подчеркивается, что значение имеют только числа от 1 до 9, несущие в себе тайный смысл. И если ваша квартира имеет номер более 9, следует просто сложить все цифры, пока не получите нужное число. А после уже можно разбираться, что же оно значит.

Единица. Она говорит, что ваш успех зависит от окружения. Дома важно обеспечить благоприятную атмосферу – чаще убираться и избавляться от хлама. Еще единичка помогает находить общий язык с людьми.

Двойка. Эта цифра говорит, что успех в деле гарантирован, если уделять повышенное внимание к деталям. В квартирах с №2 немного позитивных энергетических потоков. Следовательно, людям, живущим под покровительством этого числа, нужно чаще обращаться к здравому смыслу и меньше рисковать.

Нужно сложить все цифры номера квартиры, пока не получите число от 1 до 9 whoswhos.org

Тройка. Это число влияет на настроение людей, а значит, и на их успех. Такой номер квартиры поможет преодолевать препятствия, развиваться духовно и, что интересно, пользоваться успехом у противоположного пола. Тройка укрепляет любовь и брак, под ее покровительством полезно жить тем, кто ищет вторую половинку, и большим семьям.

Четверка. Способствует людям во всех возможных направлениях, в частности, найти свое призвание в жизни. Это число заключает в себе силу всех четырех стихий и направлений. В доме под №4 царит идиллия, гармония и любовь.

Пятерка. Она помогает жильцам быстро очищаться от негативной энергии. Так, им не грозят невзгоды, расставания и одиночество. Нумерологи же подчеркивают, что это самый прекрасный номер квартиры для тех, кто желает вести спокойную и размеренную жизнь.

Шестерка. А вот это число не сулит успехов в финансовой и материальной сфере. Зато поможет людям привлечь в свою жизнь любовь и искреннюю духовную радость. Шестерка обостряет интуицию жителей квартиры, помогает им лучше понимать друг друга.

Цифры несут в себе информацию и энергию naukatv.ru

Семерка. Квартира, находящаяся под влиянием этого числа, защищена от негатива, обладает невероятно мощной энергией и защищает людей от недоброжелателей, врагов, случайных угроз извне. Еще энергетика семерки хорошо влияет и на здоровье, сулит финансовый успех и счастье в любви.

Восьмерка. Эта цифра привлекает материальные блага, поэтому хорошо в доме будут чувствовать себя те, кто целью жизни ставит работу и увеличение заработка. При этом людям, живущим под влиянием восьмерки, нужно больше отдыхать и меньше переживать по пустякам.

Девятка. Она дарит людям успех во всех сферах жизни. Однако действует не покровительство только настолько, насколько того требует та или иная ситуация. То есть, девятка – символ спокойствия и размеренности. Она считается одним из лучших номеров для квартиры.

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