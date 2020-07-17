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Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Глеб Иванов
Общество
1,7 т.
Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине.

Военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", которого 13 июля убили на Донбассе во время засады террористов, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.

Как рассказал его близкий друг Максим Пчелов, они познакомились в 2006 году, когда "Эстонец" принимал участие в акции в поддержку белорусов в Киеве. До этого он митинговал в Минске, где его избили, после чего попал в больницу, а после – сбежал в Киев, передает издание Delfi.

По словам Пчелова, Илин переехал в Таллинн, чтобы получить политическое убежище. После этого друзья на некоторое время потеряли связь, восстановить которую удалось в 2014 году.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Когда на Украину напала Россия, он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне", – вспоминает Пчелов.

По словам Пчелова, его друга сильно беспокоило то, что происходит на Донбассе и в переписках в 2018 году он говорил, что собирается в зону боевых действий.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. Про белорусов я вообще молчу. Николая это очень сильно раздражало, поэтому он боролся", – рассказал товарищ, добавив, что Илин не хотел "стрелять и убивать", а поэтому выучился на медика.

"Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, учил. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь", – рассказывает Пчелов.

Последнее фото Николая Илина

Последнее фото Николая Илина Фото: Максим Пчелов / Delfi

По его словам, Илин мечтал о будущем, не связанном с войной – хотел жениться на украинке. У него была особая любовь к Украине, однако, он часто вспоминал о Таллинне.

Пчелов отметил, что Илин завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас Максим ждет, когда тело товарища передадут украинской стороне.

Место, над которым Илин попросил развеять часть его праха

Место, над которым Илин попросил развеять часть его праха Фото: Максим Пчелов / Delfi

В издании со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу отмечают, что Николай Илин был гражданином Эстонии. "Действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в военных частях других стран с разрешения правительства", – сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, до сих пор ни одного такого разрешения выдано не было.

По его словам, украинская власть официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии в зоне ООС.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, Никола Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.

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