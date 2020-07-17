Военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", которого 13 июля убили на Донбассе во время засады террористов, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.

Как рассказал его близкий друг Максим Пчелов, они познакомились в 2006 году, когда "Эстонец" принимал участие в акции в поддержку белорусов в Киеве. До этого он митинговал в Минске, где его избили, после чего попал в больницу, а после – сбежал в Киев, передает издание Delfi.

По словам Пчелова, Илин переехал в Таллинн, чтобы получить политическое убежище. После этого друзья на некоторое время потеряли связь, восстановить которую удалось в 2014 году.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Когда на Украину напала Россия, он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне", – вспоминает Пчелов.

По словам Пчелова, его друга сильно беспокоило то, что происходит на Донбассе и в переписках в 2018 году он говорил, что собирается в зону боевых действий.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

"Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. Про белорусов я вообще молчу. Николая это очень сильно раздражало, поэтому он боролся", – рассказал товарищ, добавив, что Илин не хотел "стрелять и убивать", а поэтому выучился на медика.

"Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, учил. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь", – рассказывает Пчелов.

Последнее фото Николая Илина Фото: Максим Пчелов / Delfi

По его словам, Илин мечтал о будущем, не связанном с войной – хотел жениться на украинке. У него была особая любовь к Украине, однако, он часто вспоминал о Таллинне.

Пчелов отметил, что Илин завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас Максим ждет, когда тело товарища передадут украинской стороне.

Место, над которым Илин попросил развеять часть его праха Фото: Максим Пчелов / Delfi

В издании со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу отмечают, что Николай Илин был гражданином Эстонии. "Действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в военных частях других стран с разрешения правительства", – сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, до сих пор ни одного такого разрешения выдано не было.

По его словам, украинская власть официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии в зоне ООС.

Выяснились подробности об убитом на Донбассе военном медике Илине Фото: Максим Пчелов / Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, Никола Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.