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25 марта • обновлено в 08:27
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Выяснилась смертельная опасность "лекарства" от коронавируса

13.6т
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Лекарственный препарат хлорохин несет смертельную опасность в случае лечения ним коронавируса нового типа.

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Такое предупреждение содержится в пресс-релизе, опубликованном 23 марта на сайте некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.

Хлорохин – лекарство для лечения и профилактики малярии. В США уже зафиксирован трагический случай, связанный с приемом этого средства.

Лекарственный препарат хлорохин несет смертельную опасность

Лекарственный препарат хлорохин несет смертельную опасность

Иллюстрация

Так, супруги в возрасте 60 лет выпили небольшое количество этого средства в качестве превентивных мер.

После этого их обоих госпитализировали. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
США
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это то что Трамп рекомендовал против коронавируса?
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