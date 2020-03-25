Выяснилась смертельная опасность "лекарства" от коронавируса

Лекарственный препарат хлорохин несет смертельную опасность в случае лечения ним коронавируса нового типа.

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Такое предупреждение содержится в пресс-релизе, опубликованном 23 марта на сайте некоммерческой организации здравоохранения Banner Health.

Хлорохин – лекарство для лечения и профилактики малярии. В США уже зафиксирован трагический случай, связанный с приемом этого средства.

Лекарственный препарат хлорохин несет смертельную опасность Иллюстрация

Так, супруги в возрасте 60 лет выпили небольшое количество этого средства в качестве превентивных мер.

После этого их обоих госпитализировали. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

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